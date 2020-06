Eric (Les 12 coups de midi) : éliminé le 19 juin selon les rumeurs ! Il se fait dézinguer par un youtubeur…

Eric est le grand maître de midi de l’émission « Les 12 coups de midi » animée par Jean-Luc Reichmann. Il gagne tour à tour les épreuves comme si personne ne pouvait le faire flancher. Sa très grande culture générale et son sens de la logique l’aident à chaque fois.

Malgré son succès fulgurant et le fait qu’il va enfin détrôner Christian Quesada, Eric n’est pas le candidat le plus apprécié par les téléspectateurs.

Eric (Les 12 coups de midi) : il n’est pas apprécié par les internautes

En effet, il reçoit des commentaires négatifs chaque jour. Les fans de l’émission sont blasés de le retrouver tous les jours et ils souhaiteraient qu’il parte.

Ils disent plusieurs choses à son sujet :

Eric est imbu de lui-même

Il est froid et inintéressant

Ce n’est pas un maître de midi « drôle »

Il ne montre plus aucune émotion

L’émission devient ennuyeuse à cause de lui (le Youtubeur « Chasseur d’étoiles » compare d’ailleurs le programme avec le film « Un jour sans fin »)

Il a gagné trop d’argent et il est désormais temps de partir

Il est avantagé par le coronavirus (il a eu plus de temps pour se reposer et travailler sa culture générale)

Eric (Les 12 coups de midi) : il serait éliminé par un certain Reynald le 19 juin !

Il y a quelques jours, le Youtubeur « Chasseur d’étoiles » leur a donné un vrai espoir. Selon ses théories et ses calculs, Eric partirait le 19 juin et serait éliminé par un certain Reynald. Il partirait donc du plateau avec le titre du plus grand maître de midi en termes de gains et de participations.

Sa cagnotte totale ne dépassera pas le million d’euros mais il a reçu beaucoup de cadeaux. Malheureusement pour le breton, il ne pourra pas profiter de tous ses cadeaux comme l’expliquait Jean-Luc Reichmann. Il a par exemple gagné des places pour un match qui est bien entendu annulé.

Eric ne s’en est jamais caché : il souhaiterait retrouver l’anonymat car il est très affecté par les critiques qu’il peut lire sur les réseaux sociaux. Après cette déclaration, nombreux de ses détracteurs lui ont suggéré de partir de lui-même, comme l’a fait Xavier. Il attend peut-être de dépasser les records de Christian Quesada avant de s’en aller !

Eric (Les 12 coups de midi) : selon un youtubeur, il ne réussira pas à revenir à l’anonymat

Toujours selon le « Chasseur d’étoiles », Eric ne tombera plus jamais vraiment dans l’oubli. En effet, il explique qu’il reviendra déjà dans de nombreuses émissions avec les anciens maîtres de midi. Ensuite, il sera connu pour avoir battu Christina Quesada et il fera donc la Une de tous les journaux. Le youtubeur dit qu’il va peut-être même écrire un livre…

En tous cas, le « Chasseur d’étoiles » est persuadé qu’il va attirer la jalousie de plusieurs « nouveaux chômeurs ». Si on l’écoute, il déclare que de nombreux français vont se retrouver au chômage avec le coronavirus.

Ces derniers vont se rendre compte avec dépit qu’un homme qui répond à des questions de culture générale « plutôt faciles » (selon lui) peut gagner des centaines de milliers d’euros ! Il conclut donc sa vidéo en faisant une demande au maître de midi « Eric, il faut partir, il faut rentrer à la maison ».

Les 12 coups de midi : des records d’audience avec un maître de midi qui gagne tout

Ce qui est certain, c’est que vous retrouverez Eric lors des 12 coups de midi ce mercredi 10 juin, même si vous ne le portez pas dans votre cœur ! Les téléspectateurs ayant eu l’information d’un potentiel départ d’Eric le 19 juin après avoir été éliminé par Reynald vont scruter leur téléviseur vendredi prochain… Si un candidat prénommé Reynald est présent sur le plateau le vendredi 19 juin, nul doute que la théorie du « Chasseur d’étoiles » ne réalisera.

#Audiences

Toujours de très belles performances et très large #Leadership pour #Les12CoupsDeMidi 📈 pic à 5 M de téléspectateurs‼️… ✅ 35 % de PdA sur cibles 4+ ✅ 26% de PdA auprès des FRDA-50 ans Rendez-vous à MIDIIIII 🌟avec @JL_Reichmann 👍 sur @TF1 @EndemolShineFr pic.twitter.com/eiwzkaRm6R — Jean-Luc Reichmann (@JL_Reichmann) June 9, 2020

En attendant, les 12 coups de midi ont encore enregistré un bon score d’audience ce lundi 8 juin. L’émission a atteint un pic de 5 millions de téléspectateurs et a remporté 26% des parts de marché auprès des FRDA de moins de 50 ans. La présence d’Eric, bien qu’énervante pour plusieurs fans, ne semble pas tenir l’audimat de Jean-Luc Reichmann.

Rendez-vous à midi pour savoir si Eric va continuer sa progression fulgurante ou s’il va finir par céder sa place ! Mais on doute qu’il perde aujourd’hui.