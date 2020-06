12 Coups de Midi : Christian Quesada, c’est maintenant de l’histoire ancienne et les téléspectateurs sont soulagés par la nouvelle grâce à Eric !

12 Coups de Midi : les téléspectateurs n’appréciaient pas du tout Eric jusqu’à aujourd’hui !

S’il y a bien une particularité à l’émission des 12 Coups de Midi qui font toute sa particularité, c’est bel et bien la récurrence des candidats qui fait que s’ils gagnent on les retrouve encore et encore dans l’émission. Cela leur apporte alors une popularité sans précédent et on peut dire que pour certaines et certains leur vie a complètement basculé après leur passage très remarqué dans l’émission de Jean-Luc Reichmann.

Il faut dire que l’émission est très suivie au quotidien par des millions de téléspectateurs sur TF1, et cela leur offre une vitrine qui n’est comparable à aucune autre. Mais alors que pour certains, c’est une toute autre vie qui s’offre avec son lot de choses positives, pour certains c’est la douche froide, c’est le moins que l’on puisse dire ! En effet, alors qu’il est en train de battre tous les records, le candidat Eric ne fait pas l’unanimité parmi les téléspectateurs des 12 Coups de Midi, qui sont loin de l’apprécier pour certains.

Il faut dire que le candidat n’est pas arrivé au meilleur moment dans l’émission, puisque le candidat très remarqué Paul était là juste avant lui, et il était effectivement très apprécié sur les réseaux sociaux par les téléspectateurs qui n’ont pas arrêté de l’encenser. On imagine donc que certains téléspectateurs étaient encore très attachés au candidat et qu’ils n’ont pas supporté qu’un nouveau candidat revienne aussi rapidement semer le trouble sur le plateau des 12 Coups de Midi. Et il faut dire qu’en la personne de Eric, Jean-Luc Reichmann a trouvé un superbe candidat pour faire oublier la grosse épine du pied que se traîne les 12 Coups de Midi depuis quelques moments… Car en effet, le “maître incontesté du jeu des 12 Coups de Midi, Christian Quesada, fait tâche suite aux dernières accusations dont il doit répondre.

On imagine donc que ni TF1, ni Jean-Luc Reichmann, et ni la production des 12 Coups de Midi, ne souhaite être affilié à nouveau de près ou de loin à ce personnage qui révèle bien des mystères, comme on peut le voir dans ses yeux selon certains internautes… Mais bien qu’il ne soit pas très apprécié, la popularité d’Eric est grimpée en flèche grâce à une annonce qui va faire plaisir à tout le monde !

12 Coups de Midi : Eric détrône Christian Quesada et devient le plus grand candidat pour le plus grand plaisir de Jean-Luc Reichmann !

En effet, bien qu’il ne soit pas encore éliminé, Eric devrait bel et bien dépasser le score de Christian Quesada dans les 12 Coups de Midi, et on imagine que c’est une excellente nouvelle pour Jean-Luc Reichmann et toute la production de l’émission. En effet, il est bien difficile d’évoquer ce personnage dans l’émission et de comparer les candidats à Christian Quesada. On a d’ailleurs beaucoup de mal à imaginer aujourd’hui qu’il a pu rester aussi longtemps dans l’émission des 12 Coups de Midi après les dernières accusations dont il devra répondre.

Mais alors qu’il semblerait que le candidat Eric soit bientôt éliminé selon certaines rumeurs et notamment des photos sur Instagram où on ne voit pas son nom sur les pupitres des 12 Coups de Midi, cela en ferait alors le plus grand gagnant de tous les temps ! Une annonce qui, si elle se révèle bien vraie, va faire plaisir à beaucoup de monde et booster la popularité d’Eric sur les réseaux sociaux.

Car en effet, il restera à tout jamais le candidat qui aura réussi à détrôner Christian Quesada, ancien candidat des 12 Coups de Midi et accusé aujourd’hui pour des faits très graves. En effet, alors que les plus folles rumeurs arrivent sur les réseaux sociaux, on ne sait pas encore quand sera vraiment éliminé Eric du jeu des 12 Coups de Midi, bien que certains soient persuadés que ses jours sont comptés…