Magali Berdah et Carla Moreau provoquent malgré elles une émeute

Les stars connaissent les risques lorsqu’elles sont dans un lieu public. La présence en masse de la foule qui souhaite les accueillir conduit parfois à des scènes surprenantes. On se souvient de l’arrivée de Selena Gomez à Paris, elle qui s’était retrouvée entourée de centaines de fans qui, sans le réaliser sur le moment, l’ont mis en danger tant ils étaient nombreux (voir ci-dessous).

Mais aujourd’hui, les stars de la chanson ou du cinéma ne sont plus les seules célébrités à fédérer les foules et provoquer ce genre de rassemblements. Aujourd’hui, chez les plus jeunes, les personnalités les plus populaires sont sans doute les stars de la télé-réalité. Magali Berdah et Carla Moreau l’ont prouvé (si besoin était) en provoquant malgré elles une émeute à Juan-Les-Pins.

Magali Berdah : la maman des candidats

On peut reconnaître une chose à Magali Berdah : elle a eu du nez. Consciente que la télé-réalité prend une place très importante dans le milieu audiovisuel actuel et que les candidats sont de vraies bombes médiatiques, elle décide de fonder sa boîte pour les représenter, les gérer, et leur proposer de gagner de l’argent en dehors des tournages.

Plusieurs années plus tard, Magali Berdah est sur tous les fronts. Elle a sorti plusieurs livres, notamment un qui explique comment devenir influenceur sur les réseaux sociaux, gère les contrats des nombreuses stars de la télé qui ont signé dans son agence, et participe également aux tournages, elle qui est une participante récurrente dans Les Princes et les Princesses de l’amour.

En quelques années, elle s’est forgée une solide réputation, ce qui lui a même permis de rejoindre l’équipe de chroniqueur de Touche pas à mon poste, l’émission culte de C8 présentée par Cyril Hanouna. Pendant un an (l’émission a été annulée après une saison), elle aura également été chroniqueuse pour Matthieu Delormeau dans TPMP People. L’occasion pour elle de parler de ce qu’elle connait le mieux : la télé-réalité.

Carla Moreau : star de la télé-réalité à 18 ans

De son côté, Carla Moreau a commencé la télé-réalité alors qu’elle était à peine majeure, puisqu’elle avait tout juste 18 ans. Aujourd’hui âgée de 23 ans et maman de la petite Ruby qu’elle a eu avec son futur époux Kévin Guedj (rencontré sur le tournage des Marseillais), la jeune femme a une solide notoriété, elle qui est l’une des candidates les plus emblématiques des Marseillais (elle n’a pas raté une saison depuis la première).

Même si cela échappe à beaucoup de personnes, les candidats de télé-réalité sont considérés par la jeune génération comme des stars. A la différence des personnalités célèbres issues de la chanson ou du cinéma, les stars de la télé-réalité se montrent proches de leurs fans grâce aux réseaux sociaux.

Lorsqu’ils ne participent pas à un tournage, ils en créent chez eux, présentant leur quotidien à leurs abonnés. Une sorte de proximité se créé alors, et les fans se sentent proches de leurs idoles, pensant les connaître par coeur à force de les voir à la télé et sur leur téléphone. Ce qui explique sans mal l’émeute dont on vous parle aujourd’hui.

Une émeute provoquée à côté du restaurant

Comme on vous l’expliquait, les candidats filment leur quotidien et le postent sur les réseaux sociaux. Il n’est donc pas compliqué de les suivre à la trace. En marge du tournage des Marseillais vs Le reste du monde, Carla Moreau et Magali Berdah se sont accordés un restaurant, et n’ont pas manqué de le faire savoir à leurs fans, via des stories.

Il n’en fallait pas plus pour qu’une bonne centaine de personnes se réunissent devant le restaurant. Sur son compte Instagram, Carla Moreau a filmé cette scène surréaliste, ajoutant des émojis coeurs pour montrer qu’elle était heureuse de voir autant de personnes la soutenir.

En ces temps d’épidémie de la COVID-19, ce comportement n’est cependant pas le plus responsable, même si on peut se réjouir de voir que malgré la foule, aucun incident n’a été déploré. L’émeute s’est peu à peu calmée et les deux candidates de télé-réalité ont pu terminer leur repas en toute sérénité.

