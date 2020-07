Carla Moreau éliminée des Marseillais vs Le reste du monde ? Une grosse dispute aurait éclaté !

Dans Les Marseillais vs Le reste du monde, nous assistons à une véritable valse de candidats, qui partent et arrivent en fonction de l’équipe qui a remporté les épreuves.

On apprenait ainsi l’arrivée de Maeva en première (du côté des Marseillais), ainsi que celle de Mélanie Da Cruz, Ricardo et Nehuda (du côté du reste du monde).

Parmi les éliminations, Victoria aurait été la première à partir, suivie par Carla. La candidate emblématique aurait été éliminée par ses amis, et une dispute entre elle et Manon en serait à l’origine. On vous raconte tout.

Carla et Manon : une nouvelle dispute entre les deux amies !

Ceux qui ont suivi la précédente saison se rappelle qu’une dispute avait éclaté entre Manon et Carla, et que celles-ci ne se sont quasiment pas parlé pendant plusieurs jours pendant le tournage. En cause ? L’élimination de Carla. Celle-ci était enceinte et ne pouvait pas participer à beaucoup d’épreuves. Dans l’obligation d’éliminer un membre de leur équipe, les Marseillais ont décidé de se séparer de Carla.

Une trahison pour la jeune femme qui leur a fait savoir au moment de partir, et lorsqu’elle est revenue. Après plusieurs jours de guerre froide, Maeva a joué les entremetteuses pour voir ses deux amies se réconcilier. La route a été longue mais elles sont finalement redevenues amies. Jusqu’à aujourd’hui ?

Carla éliminée par Les Marseillais !

Il semblerait que la prochaine saison nous prépare un départ similaire. Et cette fois-ci, Manon serait encore plus à l’origine du départ de Carla. Une dispute dont nous ignorons l’origine aurait éclaté entre les deux amies le soir de l’anniversaire de Julien Tanti. Le dimanche suivant (jour off), Manon aurait demandé à son mari (en tant que leader des Marseillais) de tout faire pour éliminer la maman de Ruby.

Et celle-ci aurait donc retrouvé sa fille, elle qui a publié un Snap, signe qu’elle a retrouvé son téléphone qu’elle n’avait pas pendant le tournage.

Julien de son côté s’est aussi exprimé sur Snapchat, visant Carla sans la citer : « L’aventure a recommencé. On est tous très très en forme. Les problèmes sont repartis de plus belle. De beau matin à chaud, ça a pété. Forcément il y a eu l’anniversaire et qui dit anniversaire du fraté, dit qu’il y a eu des dégâts. Et ce matin, certaines personnes ont payé les pots cassés ! »

Une saison prometteuse riche en disputes

On peut dire que les premières informations qui sont parvenus jusqu’à nos oreilles annoncent une saison très prometteuse. On apprenait qu’une énorme dispute avait eu lieu entre Maeva et Greg. Séparés depuis plusieurs mois (et en froid depuis l’anniversaire de Maeva), les anciens amoureux sont aujourd’hui en couple dans l’aventure, chacun de leur côté.

Mais selon Maeva, Greg se serait mis en couple dans le seul but de la rendre jalouse. Des mots qui n’ont pas plu à Greg, et une bonne partie de la villa s’en est mêlée, comme Jessica (qui signe son grand retour) et Mélanie Da Cruz (qui aurait mis fin à la dispute).

On attend de voir également avec impatience le retour de Ricardo et Nehuda à la télévision, eux dont la relation explosive avait marqué les esprits dans Les Anges 8. On peut s’attendre à beaucoup de disputes avec eux.

Sachez en tout cas que les premières images arriveront courant août avec deux bandes annonces différentes. La prochaine saison sera diffusée le 7 septembre prochain, comme l’a annoncé la page Instagram @Wassim.tv.

Le grand retour de Jessica Thivenin !

S’il y en a bien une qui ne risque pas d’être éliminée par Les Marseillais, c’est bien Jessica. La jeune femme fait en effet son grand retour depuis son accouchement et a fait la surprise de revenir à ses amis, qui n’étaient pas au courant.

Si elle s’est confiée sur le manque qu’elle ressent, loin de son fils et de son mari, elle se dit aussi très heureuse de retrouver ses compagnons d’aventure. On a hâte de retrouver cette candidate emblématique, qui a beaucoup manqué lors de la précédente édition du programme. On espère qu’elle est revenue en forme et qu’elle n’a rien perdu de son caractère.