Les Marseillais Vs Le reste du monde : Wejdene a intégré le tournage !

Ça y est, c’est bientôt la fin. Le tournage des Marseillais Vs Le reste du monde arrive à son terme ce mercredi 29 juillet, après plusieurs semaines de combats acharnés entre la famille des Marseillais et celle du Reste du monde. Mais ce sont surtout les nombreuses histoires d’amour, retours inattendus et autres clashs entre les candidats qui ont fait le sel de cette nouvelle édition. Entre la liaison de Marine El Himer et Benjamin Samat, les comebacks de Mélanie Da Cruz et du terrible couple Ricardo / Nehuda ou encore le départ fracassant de Carla Moreau, il y a fort à parier que cette nouvelle saison va être un grand cru.

Pendant ces quelques semaines de tournage, de nombreuses informations sont sorties sur les réseaux sociaux. Certaines rumeurs sont à prendre avec des pincettes tandis que d’autres ont été avérées. Ainsi, Milla Jasmine a pris la parole publiquement pour annoncer sa rupture avec Mujdat alors que ce dernier a rejoint le casting il y a peu.

Une dernière invitée surprise

Alors que le tournage du programme touche bientôt à sa fin, la production des Marseillais Vs Le reste du monde a réservé une dernière surprise aux candidats en faisant venir non pas une personnalité de téléréalité mais une chanteuse : Wejdene. Et cette dernière est loin d’être inconnue du grand public puisqu’elle est la sensation musicale du moment avec son titre Anissa, dont le clip a déjà été vu plus de 40 millions de fois sur YouTube.

La présence de la chanteuse a été dévoilée par W9 sur Instagram : « Evénement : l’artiste @wejdene.bk sur le tournage des Marseillais Vs Le reste du monde. Bientôt sur #W9 ». Pour le moment, le mystère reste entier quant au rôle que va jouer Wejdene dans le programme. Est-elle venue pour un showcase ? A-t-elle intégré le tournage en tant que candidate exceptionnelle ? Combien de temps est-elle restée sur place ? Réponse dans quelques semaines !

La nouvelle amie de Maëva Ghennam

S’il y en a bien une qui fut ravie de la visite de Wejdene, c’est bien Maëva Ghennam. Sur les réseaux sociaux, la belle brune n’a jamais caché son admiration pour l’interprète d’Anissa. Les deux jeunes femmes se sont retrouvées à l’hôtel et en ont donc profité pour faire un TikTok sur le tube de la chanteuse. Si la célèbre candidate des Marseillais apprécie Wejdene, visiblement le sentiment est partagé par cette dernière. Récemment, alors qu’elle était interviewée par nos confrères de Pure Break, elle a donné son avis sur l’ancienne copine de Greg : « C’est un clown cette meuf, elle est trop drôle ».

En attendant la diffusion de la nouvelle saison des Marseillais Vs Le reste du monde, Wejdene continue de créer le buzz. Alors qu’Anissa est encore sur toutes les lèvres, la chanteuse a dévoilé un extrait inédit de Coco, sa nouvelle chanson, sur son compte Instagram. À n’en pas douter, ce tube en puissance promet également de faire parler de lui et d’introniser définitivement Wejdene comme la reine de l’été.