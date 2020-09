Valérie Lemercier explique pourquoi son film sur Céline Dion s’appelle Aline, et non pas Céline ! Enfin !

Dans Quotidien, Valérie Lemercier a lancé la promotion de son prochain film, Aline. Depuis plusieurs années, elle travaille sur ce gros film qui s’inspire librement de la vie de la chanteuse québécoise Céline Dion. Les premières images dévoilées dans l’émission sont troublantes tant l’actrice semble être parvenue à capturer l’essence même de la chanteuse, notamment son attitude sur scène, reconnaissable entre mille.

Elle a décidé de parler un peu plus longuement et en détails de ce film dont on ne connait finalement pas grand chose, expliquant notamment que le but n’est aucunement de caricaturer la chanteuse, et encore moins de se moquer d’elle. Il a été fait avec un profond respect. Mais alors pourquoi ne pas l’appeler Céline ? L’actrice s’explique sur le choix final du titre, Aline.

Valérie Lemercier se dit touchée par Céline Dion

L’émission Quotidien s’est offerte une belle exclusivité avec la venue de Valérie Lemercier. L’actrice et réalisatrice a en effet dévoilé la première affiche et les premières images de son film Aline, sur lequel elle travaille depuis trois ans, et qui a été tourné en secret, sans qu’aucune information ne filtre à son sujet.

L’occasion pour elle de faire taire certaines rumeurs qui sont nées de l’absence d’informations au sujet de cette production très attendue qui arrivera le 8 novembre prochain au cinéma. D’abord, Valérie Lemercier met en avant le profond respect qu’elle ressent à l’égard de Céline Dion, dont la vie semble la toucher particulièrement. « Ça fait trois ans qu’on fait ça dans l’ombre, dans le secret. (…) J’ai écouté beaucoup Céline et quand j’ai vu les obsèques de René, j’ai été très touchée par ses premiers pas sans lui ».

Valérie Lemercier explique qu’il ne s’agira aucunement d’une parodie ou d’une caricature de Céline Dion, bien au contraire. « Je suis très premier degré. Je ne me sens pas obligée de devoir faire des vannes à la ville comme dans les films. Je dirais presque qu’elle est plus clown que moi dans le film. Oui c’est premier degré. Je l’adore. Je ne me moque pas d’elle« .

Un personnage principal qui s’appelle Aline Dieu

Valérie Lemercier incarnera donc le rôle principal, celui d’une chanteuse québécoise qui s’appelle Aline Dieu. La ressemblance avec Céline Dion est évidente, voulue. Yann Bathès se demande alors pourquoi ne pas avoir décidé de l’appeler tout simplement comme la chanteuse mondialement célèbre. Et sa réponse ne s’est pas faite attendre :

« Parce qu’elle existe. Il n’y a pas deux Céline Dion. Elle est ultra célèbre, elle n’a jamais été aussi connue qu’aujourd’hui. Ce n’est pas elle. Je ne voulais pas tourner dans son village. On nous a proposé à un moment donné sa maison au Québec, qu’elle a occupé avec René, pour tourner dedans, mais je ne voulais pas fouler sa propre vie. On nous a prêté des fauteuils qui étaient les siens, je ne voulais même pas m’asseoir dessus ».

On comprend mieux ainsi pourquoi l’affiche qu’elle a dévoilé insiste bien sur le fait que ce film est une oeuvre de fiction et non un biopic, et qu’il s’inspire de l’incroyable vie de Céline Dion, repérée par un producteur qui deviendra son époux (René) et qui fera d’elle une immense star de la chanson.

Céline Dion veut voir le film !

Si le long métrage s’inspire de la vie de Céline Dion, ce seront bien ses chansons que nous entendront dans le film. En revanche, ce ne sera pas sa voix. Les tubes de la chanteuse ont été réinterprétés par Victoria Petrosillo (vue dans les comédies musicales Le Roi Soleil et Les Trois Mousquetaires).

Si Céline Dion ne chantera pas pour le film, elle est très excitée à l’idée de le voir d’après Valérie Lemercier : « Je sais qu’elle veut voir le film, elle a dit « J’espère que ce sera beau« . J’espère qu’il est à la hauteur de ses attentes. Je pense ne pas la trahir. Ça reste pudique malgré tout ».

Il nous faudra attendre encore quelques semaines pour savoir si le très ambitieux pari que s’est lancé l’actrice et réalisatrice est réussie, mais on parie en tout cas sur un gros succès public en salles. Et si après Christopher Nolan (dont le film Tenet est un succès en France), c’était Valérie Lemercier qui allait réconcilier les français avec le cinéma ?