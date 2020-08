Céline Dion, la chanteuse perd du poids chaque jours ! Les terribles rumeurs sur René-Charles !

Sur les photos de la star, on peut voir combien elle a maigri. Bon, on connaissait une Céline mince, mais pas autant. Beaucoup de fans de la chanteuse ont d’ailleurs manifesté leur dédain et leur inquiétude quant à son état de santé. La chanteuse lève le doute et rassure ses fans.

Des rumeurs qui ne cessent de prendre de l’ampleur

Une Céline Dion mince n’a rien d’étonnant, nous la connaissions tous comme ça. Toutefois, une Céline Dion maigre, comme le témoignent les photos qui circulent sur la toile, ce n’est pas habituel. Ainsi, elle fait la Une de plusieurs magazines avec sa silhouette très inquiétante. Sur les réseaux sociaux, chacune de ses apparitions la montre de plus en plus maigre, chétive donnant l’impression de souffrir d’une anorexie ou d’une maladie dépressive encore plus grave. La chanteuse n’a pratiquement que la peau sur les os, le visage fade et vieillissant, les vêtements plus volumineux que d’habitudes, Céline n’est visiblement plus que l’ombre d’elle-même.

La question qui est sur toutes les lèvres est donc celle-ci : Céline suit-elle un régime particulier ? On sait en effet que pour garder la ligne, les artistes chanteuses suivent des régimes minceur particuliers. Immédiatement, c’est ce qu’on peut se dire de Céline en la voyant si chétive. Cependant, avec cette minceur extrême, il paraît évident que le régime n’est pas une option. Il y a plus grave comme question quand on voit les images récentes de la chanteuse québécoise.

Fait-elle une dépression au point de ne plus vouloir manger ?

Serait-elle atteinte d’une maladie grave qu’elle garde secrète à tout prix ?

Un cancer peut-être ?

Voilà autant de questions qui taraudent l’esprit de ses fans et de tous ses followers sur Twitter. Évidemment, c’est très gênant et c’est une situation que Céline a beaucoup de mal à gérer.

Les réelles raisons de la perte de poids de Céline

Les rumeurs sur l’état de santé de Céline Dion embrasent la toile. Les rumeurs étant parvenues à ses oreilles, Céline a voulu les faire taire en se livrant à un exercice que tout le monde attendait d’elle depuis longtemps. En effet, consciente que son image est en train de ternir, Céline a préféré dire toute la vérité sur son état de santé afin de faire taire les rumeurs qui devenaient trop. Sans complexe donc, la diva a donné les raisons de sa perte de poids. C’est le magazine américain People qui a eu l’honneur de cette interview.

La Québécoise a été directe dans ses propos, préférant ne pas contourner la question : « A 12 ans, j’avais plus de graisse et mon visage était rond. C’était normal à 12 ans. » Ce début de réponse laisse imaginer que la principale raison de sa chute de poids est le vieillissement. Évidemment, à plus de 50 ans, le corps n’est plus celui d’une personne de 20 ans. Cependant, le journaliste insiste pour connaître la vérité. À Céline d’affirmer alors que sa maigreur ne date pas d’aujourd’hui. Plus insistant encore, le journaliste lui soutire enfin la vérité : « Avant même ces photos que tout le monde critique aujourd’hui, les gens disaient déjà que je suis très maigre. Ce que les gens ignorent, c’est que je travaille beaucoup. J’aime être en mouvement et c’est la raison réelle de ma perte de poids. »

Finalement, c’est plus de peur que de mal. En réalité, la chanson n’est plus le seul domaine de prédilection de Céline Dion. Elle s’est aussi mise à la danse, une activité physique qui lui fait perdre énormément de calories. Les séances (4 par semaine) sont très intenses et les coachs sont trop exigeants. Il ne fait aucun doute que Céline n’était pas habituée à un tel rythme d’exercices physiques. Elle se livre maintenant à des déhanchées et des danses auxquelles elle n’avait pas l’habitude.

Il vient d’ailleurs de lancer un nouveau clip intitulé « Imperfections ». Dans ce dernier clip, la chanteuse a choisi de se moquer des ragots que l’on raconte sur elle. On peut l’y voir surtout changer plusieurs vêtements comme pour dire que tout ce que les gens disaient d’elle ne l’affecte pas.

Est-ce possible de perdre autant de poids alors que l’on bouge beaucoup au cours de la journée ? Difficile de le savoir, mais certaines personnes peuvent se délester de quelques kilos à cause du stress. Cette émotion négative est donc problématique et il n’est pas surprenant que Céline Dion puisse perdre du poids à cause de son planning très chargé.