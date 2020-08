Tibo InShape et Juju Fitcats : leurs révélations sans langue de bois sur le Covid-19 !

View this post on Instagram

Wall Ball Moment. 🇫🇷 Le sport pour être bien dans sa tête et ensuite, pour être bien dans son corps. On me demande souvent « Juju, comment tu fais pour être motivée à t’entraîner presque tous les jours depuis tant d’années ? ». Ma réponse : « J’ai trouvé une pratique sportive que j’aime, et c’est tout. Ni plus, ni moins. » La première chose que votre sport doit vous apportez, avant les perfs, avant le physique, avant toutes ces choses.. c’est le bien-être mental ! Bien sûre qu’il est important d’avoir des objectifs de performances, des objectifs physiques ect.. ça permet d’être deux fois plus motivé, d’avoir un but à atteindre et de savoir pourquoi on le fait.. mais pas au détriment du plaisir, jamais. Chaque fois que mon plaisir n’était plus la première chose qu’un sport m’apportait, j’en ai changé et sans regrets. Et s’il m’est arrivé qu’après quelques temps, le dit sport puisse me manquer, et bien, je l’ai redémarré. C’est pas plus compliqué. PLAISIR > PERFORMANCES > PHYSIQUE Mon ordre de priorité quand je pars m’entraîner et pour toi, c’est quoi ? 🥰 📷 @benji_photographe #teamfitcats #jujufitcats #teamshape