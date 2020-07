Qui veut gagner des millions : après son échec, Laurent Ruquier offre une belle somme !

Si vous regardez l’émission Qui veut gagner des millions, vous avez pu constater que les échecs se multiplient avec notamment celui de Valérie Damidot ou encore de Patrick Bruel. Les réactions sur la toile sont généralement assez nombreuses puisque les internautes tentent de répondre en même temps que les personnalités. Il faut noter que ces dernières ne jouent pas pour renflouer leurs caisses, elles agissent au nom d’une association pour leur apporter une belle somme. Face à Camille Combal, Laurent Ruquier a donné la mauvaise réponse.

Laurent Ruquier dévoile son côté très généreux

Même avec le format traditionnel de Qui veut gagner des millions, les téléspectateurs sont toujours au rendez-vous puisque le programme est assez ludique. Comme c’est le cas pour les 12 Coups de midi qui font appel à votre culture générale, il est possible de répondre aux interrogations avec plus ou moins de succès. Aujourd’hui, c’est Camille Combal qui est à la tête du programme et il était autrefois présenté par Jean-Pierre Foucault.

Laurent Ruquier a pris un risque lors de son passage puisqu’il répond à la question sans faire appel à son dernier joker .

. L’animateur d’On n’est pas couché qui recevait Sophie Tapie il y a quelques jours tente alors de remporter 18 000 euros sans succès.

Il jouait en faveur des Restos du Coeur, mais sa réponse ne fut pas la bonne.

Laurent Ruquier ne cache pas sa grande déception, mais il rebondit rapidement en partageant une très bonne nouvelle pour cette association qui s’occupe de distribuer des repas aux plus démunis.

Laurent Ruquier veut donner entre 12 000 et 18 000 euros

L’animateur est donc très généreux, car malgré la mauvaise réponse, il a décidé d’offrir la différence à cette association. Il a alors transformé son échec en une très belle réussite. SI vous souhaitez regarder ce programme présenté par Camille Combal, il suffit de regarder tous les soirs TF1 et vous aurez certes un plateau totalement aménagé pour l’occasion. En effet, Camille Combal ne reçoit pas encore les invités sur le plateau, ils sont toujours en Visio afin de respecter les gestes barrières et surtout la distanciation sociale. Cela n’empêche pas les téléspectateurs d’apprécier le jeu.

#QVGDMALaMaison

Objectif pour Laurent @ruquierofficiel : Faire mieux que lors de son dernier passage avec @SemounElie 🤣

(Et un peu prouver à Elie Semoun que c'était pas uniquement de sa faute 😉)

RDV ce soir à 19h sur @TF1 & @MYTF1 dans Qui Veut Gagner Des Millions À La Maison ! pic.twitter.com/0bm9UIPrsa — Qui Veut Gagner des Millions (@QVGDM_TF1) May 29, 2020

Tous les soirs aux alentours de 19 heures, une nouvelle personnalité tente de remporter le jackpot, mais contrairement à Laurent Ruquier, les échecs sont souvent au rendez-vous. Dans tous les cas, l’animateur a réussi à atteindre le palier de 12000 euros, cette somme est tout de même très intéressante. L’émission est en honneur à toutes les personnes qui ont pu se mobiliser au cours de l’épidémie et les personnalités peuvent alors représenter l’association qu’ils souhaitent. Laurent Ruquier avait donc choisi les Restos du Coeur comme d’autres avant lui.

Pour découvrir la prochaine personnalité, notez l’heure à savoir 19 heures et vous avez rendez-vous sur TF1 !