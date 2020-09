Maeva Ghennam – Elle pose dans son canapé sans vêtements et enlève le haut, ses fans sont encore sous le choc !

Maeva Ghennam se cache les s… sur Instagram : la température monte sur le réseau social !

Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ancienne candidate des Marseillais sait comment s’y prendre pour rendre dingue sa communauté ! En effet, la jeune femme poste très régulièrement des photos d’elle dans postures plus que suggestives, et ses 2 millions d’abonnés sur le réseau social Instagram en demandant encore et toujours plus !

Cette fois-ci, alors que la pression était à son paroxysme pour la jeune femme qui avait vécu des moments personnelles terribles avec une tentative de cambriolage et une attitude catastrophique de Greg Yega, Maeva Ghennam a décidé d’être généreuse avec ses fans, et on peut dire qu’elle les a encore une fois gâtés !

On a pu retrouver il y a à peine deux jours une publication sur Instagram où Maeva Ghennam a enlevé le haut et pose de profil avec une mains posée sur son magnifique buste, et l’autre sur le mur. Contre le mur, on retrouve une peinture de la jeune femme exactement dans la même posture, mais ici pas de doute : on préfère l’original à la copie ! Et encore une fois, c’est un véritable succès pour la jeune femme qui a attiré près de 400 000 likes sur sa photo, bien loin devant par rapport à d’autres personnalités de la téléréalité qui tentent d’enflammer les réseaux sociaux mais qui n’arrivent pas à la cheville de Maëva !

Et pour cause, la candidate de téléréalité sait exactement comment s’y prendre pour attirer l’oeil : sa publication est directement liée à un concours auquel on a à coup sûr envie de participer ! Une méthode que la star a déjà utilisé par le passé…

Maeva Ghennam pose en petite tenue transparente sur son canapé : elle montre tout !

En effet, c’était déjà il y a semaine dernière : souvenez-vous ! L’ancienne candidate de téléréalité des Marseillais publiait déjà une photo d’elle très osée où la température était déjà monté très haut chez ses plus grands fans ! On pouvait ainsi l’admirer sur son canapé en train de lire un livre dont on distingue peu les textes et les images : nos yeux sont focalisés ailleurs !

En effet, on peut admirer sur sa publication ses bras et ses longues jambes bronzées qui n’en finissent pas, alors qu’elle est allongée sur une fourrure très élégante sur son canapé. Déjà à ce moment là, c’était à l’occasion d’un concours que la belle jeune femme publiait sa photo très osée !

Mais Maeva Ghennam n’a pas attendu le déconfinement pour poster des photos d’elle où elle enflamme les réseaux sociaux ! Quelques jours avant le déconfinement, on avait pu la voir encore une fois sublime dans une tenue magnifique : un pantalon moulant laissant apparaître la forme parfaite de ses hanches, et avec un haut qui ne laisse plus beaucoup de place à l’imagination ! Alors que la jeune femme vient tout juste de fêter ses 23 ans, elle est restée toujours aussi sublime même après 2 mois de confinement.

Nul doute que si ses relations sont au plus mal avec Greg Yega, elle n’aura aucune difficulté à trouver un autre partenaire si le couple ne se remet pas ensemble.

En effet, elle se confiait dans une vidéo sur le réseau social Snapchat en accusant Greg d’avoir complètement gâché sa fête d’anniversaire, ils en auraient pu même venir aux mains ! Pire encore, alors que le jeune homme lui avait offert un superbe sac de la marque Chanel, il lui aurait fait une demande des plus indécentes que même le plus grand des gentlemen n’aurait jamais réalisé : lui demander de lui rendre son cadeau ! Une demande que Maeva Ghennam a bien évidemment refusé violemment…