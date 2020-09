Le prince Harry est au plus bas : la reine lui a retiré tous ses titres !

Le prince Harry est bien déçu, il a sans doute été un peu naïf en pensant qu’il allait quitter la royauté en gardant tous ses avantages mais en se libérant simplement des conventions royales. Le jeune homme étant né dans un milieu très très favorisé, il n’a sans doute pas été totalement conscient de ce que signifiait quitter la famille royale. En effet, le prince Harry a sans doute trop joué sur le fait qu’il est le petit-fils favori de la reine. Il est fort probable qu’il ne s’attendait pas à être aussi sévèrement traité et il pensait sans doute garder quelques privilèges. Mais lors du Megxit sa grand-mère a agi en tant que reine et non comme sa grand-mère. Et il est fort probable que si la Queen avait pu choisir, elle lui aurait certainement tout accordé. Mais Elisabeth II est la reine et elle ne peut pas choisir de quitter la famille royale. Peut-être même qu’elle l’a envié de pouvoir prendre sa liberté. Mais elle-même est prisonnière d’un carcan. Et elle voudrait surement parfois en sortir.

Le Megxit

En fait, Harry et son épouse avaient mis la reine au pied du mur pour leur départ et il est fort probable que son illustre grand-mère ait été vexée. Et si elle ne l’a pas été, ses conseillers lui ont certainement suggéré de riposter fermement. En effet, l’autorité de la monarque était en jeu. Et dès lors que les jeunes gens provoquaient il fallait réagir. C’est ce que la souveraine a fait. Elle a tiré toutes les conséquences du départ de son petit-fils. Cela n’a sans doute pas été fait de gaité de coeur. La reine a certainement hésité avant d’agir. Mais elle ne pouvait pas faire de différences. Elle avait déjà du trancher dans le vif avec son fils Andrew. Et cela n’avait certainement pas été simple. De plus la souveraine savait que l’armée était importante pour le cadet de Charles. En effet, ce dernier avait combattu en Afghanistan et il était très apprécié des militaires, du moins jusqu’au Megxit.

Un jeune homme très impliqué dans les Invictus Games

Le jeune homme était très impliqué dans les Invictus Games. Il s’agissait de jeux destinés aux vétérans et aux blessés de guerre. Harry y était très attaché et était très engagé dans cette compétition dont il est d’ailleurs à l’origine. Il était d’ailleurs très populaire dans l’armée, mais il semblerait que ce ne soit plus totalement le cas depuis que le prince est marié. En effet, lorsqu’il a quitté la couronne, l’un des vétérans n’a pas hésité à traiter le jeune homme de crétin. En fait, il est fort probable que les militaires se sentent abandonnés du fait de son retrait de la royauté.

La déchéance des titres miliaires

Si le prince Harry a bien combattu au front, il a eu un certain nombre de titres du fait de sa qualité de membre senior de la famille royale. Or, en se retirant de la famille royale, le second fils du prince de Galles n’a plus droit aux titres obtenus du fait de sa condition de membre de la royauté. Ainsi, et près son départ de la famille royale, le jeune homme a été déchu de ses titres et décorations militaires, il ne pourra donc plus en faire état. Selon l’ouvrage finding freedom, l’homme serait extrêmement peiné de ne plus avoir ses grades. Il n’a donc plus aucune possibilité de porter un uniforme ni de se prévaloir de ses grades et décorations. C’est certes compréhensible, mais la liberté a un prix. Et le duc de Sussex a très certainement sous-évalué le montant de la facture.