Karine Le Marchand : un agriculteur l’embrasse ! Elle partage la vidéo sur Instagram

Avec le coronavirus, la production de l’Amour est dans le pré a été chamboulée. M6 a bien évidemment dû stopper les tournages pendant toute la durée du confinement. Karine Le Marchand, l’animatrice de l’émission dans laquelle les agriculteurs trouvent l’amour, est donc restée chez elle.

Souhaitant tout de même continuer à aider les gens à trouver l’amour, elle a créé un nouveau concept : le Live Love. Elle était donc en direct le samedi et le dimanche sur Instagram pour rencontrer des célibataires venus de toute la France. La belle brune leur posait des questions pour qu’ils se livrent en direct devant d’autres célibataires. A la fin de l’interview, elle donnait le compte Instagram des célibataires venus se présenter.

Karine Le Marchand a rencontré un vrai succès avec son concept « Live Love »

Ce concept a beaucoup plu à ses fans qui étaient des centaines à regarder ses vidéos du weekend. C’est donc une véritable vocation pour l’animatrice qui avoue adorer son métier auprès des agriculteurs ! Chaque année, elle part à la rencontre d’agriculteurs qui n’arrivent pas à trouver l’amour. Il faut dire que c’est une profession compliquée et très chronophage. Les exploitants de terre, les producteurs de fruits et légumes ou encore les éleveurs n’ont pas le temps de prendre de vacances et encore moins le temps de chercher leur âme sœur.

Le programme de M6 leur vient donc en aide et a déjà formé de magnifiques couples qui s’aiment toujours autant après des années. Karine Le Marchand est souvent émue face aux témoignages des agriculteurs. Il n’est pas rare qu’elle verse sa petite larme, ce qui émeut davantage les téléspectateurs. En tous cas, les candidats de l’Amour est dans le Pré sont unanimes : elle est réellement gentille et attentionnée avec eux. Elle n’est pas snob ou vicieuse, comme certains peuvent le prétendre.

Karine Le Marchand : elle poste une vidéo dans laquelle un agriculteur l’embrasse !

Ce lundi 22 juin, Karine Le Marchand a partagé une vidéo d’elle avec un agriculteur de la nouvelle saison du programme TV de la chaîne M6. On la voit donc à côté d’un bel homme tatoué qui a visiblement passé un « speed dating de folie ». Cet homme n’est autre que Mathieu, 44 ans, éleveur de taureaux de Camargue ! Tout rouge, il a dû être impressionné par ses prétendantes et il a même dû avoir un coup de cœur…

En tous cas, il ne manque pas de remercier Karine Le Marchand en lui disant « Merci ma Karine ». Mais le bel homme ne s’est pas arrêté là ! Il a osé embrasser la joue de l’animatrice qui semblait ravie… Bien entendu, les internautes ont beaucoup apprécié cette petite vidéo avec Mathieu où on voit que la jolie brune est réellement proche des agriculteurs.

L’Amour est dans le Pré : la nouvelle saison sera diffusée à la rentrée

De plus, on sait désormais que la nouvelle saison de l’Amour est dans le Pré revient à la rentrée, pour le plus grand bonheur des fans ! Les tournages ont réellement repris de plus belle.

Les 13 portraits ont déjà été diffusés et les spectateurs ont pu découvrir les candidats de la saison 2020 :

Matthieu, 44 ans, éleveur de taureaux de Camargue en Occitanie,

Cathy, 41 ans, viticultrice en Nouvelle Aquitaine

David, 49 ans, arboriculteur, maraîcher, trufficulteur et héliciculteur en Occitanie

Eric, 54 ans, éleveur de chèvres en Nouvelle Aquitaine

Eric, 57 ans, éleveur de vaches laitières en Auvergne-Rhône-Alpes (et oui, il y a deux Eric !)

Florian, 37 ans, éleveur de vaches allaitantes en Nouvelle Aquitaine (premier agriculteur en fauteuil roulant à chercher l’amour)

Jean-Claude, 63 ans, céréalier et technicien commercial dans le Centre-Val de Loire

Jérôme, 37 ans, maraîcher et céréalier en Auvergne-Rhône-Alpes

Laura, 37 ans, éleveuse de vaches laitières dans le Pays de la Loire

Laurent, 45 ans, éleveur de vaches allaitantes en Normandie

Lionel, 62 ans, éleveur de vaches laitières et polyculture dans le Grand-Est

Paul-Henri, 38 ans, éleveur de chevaux, de volailles et de vaches allaitantes en Occitanie

Philippe, 54 ans, éleveur de vaches laitières en Auvergne-Rhône-Alpes

Les « speed datings » sont donc en plein tournage. Il faudra ensuite filmer les séjours à la ferme des prétendants et prétendantes… mais dans quelles conditions cela va se passer avec le coronavirus ? Nous ne le savons pas !