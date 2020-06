Karine Le Marchand choc : elle fait des révélations sur l’avenir de son émission “L’amour est dans le pré” suite à la crise sanitaire !

Karine Le Marchand (L’amour est dans le pré) : son émission qui fait un carton d’audience n’a pas pu reprendre les tournages pendant le confinement !

C’était une nouvelle bouleversante pour de nombreux téléspectateurs et fans de l’émission “L’amour est dans le pré” de Karine Le Marchand sur M6. En effet, alors que de nombreux français attendaient avec une très grande impatience le retour des agriculteurs célibataires sur la chaîne française, aucun tournage n’avait pu se dérouler pendant la crise sanitaire du coronavirus, et plus particulièrement pendant les semaines de confinement que nous avons tous vécu dernièrement. Bien évidemment, “L’amour est dans le pré” n’a pas échappé aux règles du gouvernement d’Emmanuel Macron et Karine Le Marchand et son équipe ont dû s’adapter.

Malheureusement, l’avenir était donc incertain pour les français qui se demandaient s’ils allaient pouvoir seulement un jour revoir une nouvelle saison de leur émission préférée “L’amour est dans le pré”. En effet, comment savoir si l’émission va pouvoir reprendre alors qu’il s’agit d’une émission basée avant tout sur les rencontres, et donc potentiellement avec des gestes barrières qui pourraient empêcher tous les contacts physiques que l’on a l’habitude de voir entre les candidats ? Doit-on imaginer demain voir une nouvelle saison de “L’amour est dans le pré” avec des candidats qui ne se font pas la bise lors de la première rencontre, ou qui portent tout simplement des masques de protection lorsqu’ils se parlent en face à face ?

C’est bien là la crainte de tous les français qui regardent l’émission et qui ont peur de revoir la prochaine saison de “L’amour est dans le pré” dans des conditions sanitaires jamais vues par le passé dans l’émission. Mais alors que le fans se demandaient si l’émission allait reprendre, ils ont pu reprendre espoir dès le déconfinement, en voyant les premiers animateurs de télévision se rendre à nouveau sur des plateaux de télévision, comme Cyril Hanouna qui prend pourtant beaucoup de précisions étant un fils de médecin.

Concernant Karine Le Marchand, c’est une bonne nouvelle qu’elle a dévoilé il y a tout juste quelques heures sur les réseaux sociaux. En effet, la crise sanitaire du coronavirus ne semble pas avoir eu que des mauvaises conséquences…

En effet, sur son compte Instagram suivi aujourd’hui par plusieurs milliers de français, Karine Le Marchand a fait une annonce choc sur le futur de son émission. Contre toute attente, la prochain saison de “L’amour est dans le pré” aura bel et bien lieu, et celle-ci est d’ailleurs déjà en pleine préparation !

Une nouvelle formidable qui va ravir les fans qui se faisaient beaucoup de soucis pour l’avenir de l’émission. Dans sa publication que l’on peut voir sur Instagram, l’animatrice du jeu de téléréalité Karine Le Marchand annonce que le COVID19 semble avoir donné aux agriculteurs et aux agricultrices qui sont célibataires l’envie de rencontrer de nouvelles personnes pour ne plus être seuls ! En effet, on imagine bien que pour les personnes qui ont vécu les semaines de confinement seules chez elles ont dû passer des jours bien difficiles parfois, attendant impatiemment que le gouvernement d’Emmanuel Macron annonce les premières mesures de déconfinement.

Nous aurons donc bien droit à une saison 15 de “L’amour est dans le pré” comme l’a précisé Karine Le Marchand, bien qu’à cette date nous ne savons pas encore exactement dans quelles conditions se dérouleront les rencontres entre les candidats, et encore moins les visites dans les maisons de chacun d’entre eux. Quoi qu’il en soit, cette nouvelle saison de l’émission “L’amour est dans le pré” sera à coup sûr bien différente des autres, et nous avons tous hâte de voir les premières images de l’émission qui, on l’espère, seront bientôt diffusées sur M6 avant sa diffusion définitive !