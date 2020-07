Ici tout commence : une ancienne Miss rejoint le casting de la série dérivée de DNA

Il y a trois ans, Demain nous appartient débarquait sur TF1. Treize ans après Plus Belle la vie, la première chaîne de France avait également droit à son feuilleton quotidien. Très vite, la série a passionné les Français, rassemblant chaque soir avant le dîner plusieurs millions de téléspectateurs. Il faut dire que le programme a ce potentiel addictif qui fait le succès des feuilletons populaires. Intrigues à multiples rebondissements, histoires d’amour, trahisons, meurtres… À cela s’ajoute un casting regroupant des visages familiers du grand public (Ingrid Chauvin, Alexandre Brasseur, Lorie Pester, Charlotte Valandrey…).

Aujourd’hui, DNA, comme l’appelle les intimes passionne plus que jamais les foules et pour fêter les trois ans du programme, une série dérivée vient d’être lancée. Ici tout commence, comme s’appelle ce spin-off, se penchera sur la vie d’une école de gastronomie ainsi que les notions d’apprentissage et de partage entre différentes générations. Clément Rémiens (Maxime), Vanessa Demouy (Rose) et Frédéric Diefenthal (Antoine) reprennent leurs rôles et sont, pour l’occasion, rejoints par des petits nouveaux : Francis Huster, Elsa Lunghini, Agustin Galiana, Terence Telle, Catherine Marchal ou encore Azize Diabate.

Une reine de beauté devenue comédienne

Parmi les nouvelles têtes, on retrouve également Aurélie Pons. Miss Provence 2019, cette jolie blonde a décidé de laisser tomber les concours de beauté pour se lancer dans la comédie. Pour le moment, le mystère reste entier sur le rôle qu’elle va interpréter dans Ici tout commence. Mais une chose est sûre, c’est qu’elle a déjà l’air de s’entendre à merveille avec ses nouveaux collègues.

En effet, Vanessa Demouy a posté une publication sur son compte Instagram, mardi 28 juillet. En légende de la photo où l’on voit les deux femmes visiblement très complices, l’ancien mannequin a simplement écrit : « Avec la jolie @aureliepons_… sur le tournage de @itc_tf1 @tf1… nous sommes prêtes ! et vous ? #serie #comedienne # happy ».

Une ancienne Miss qui ne manque pas de piquant

Après avoir annoncé qu’elle se retirait des concours de beauté, Aurélie Pons a vite rebondi. À l’automne 2018, l’ancienne Miss Provence faisait sensation en posant dénudée en couverture du magazine Technikart, simplement vêtue du drapeau français. Face aux critiques, la belle blonde avait apporté son droit de réponse : « Je ne vais pas me justifier sur le fait d’être dénudée sur la photo. Cela me semble ridicule étant donné le monde dans lequel on vit aujourd’hui et la société actuelle. Personne ne nous fera croire qu’apercevoir un dos, une épaule et des mollets a une quelconque signification sexuelle ou provocatrice ».

Côté vie privée, Aurélie Pons est en couple depuis deux ans avec Carlos, un mannequin. Avec lui, elle compte bien multiplier les projets, aussi bien personnels que professionnels. « Nous allons continuer le travail et le mannequinat ensemble. À Paris, à Barcelone, en Asie. Nous allons continuer de voyager, de rencontrer des gens et des sourires, de s’enrichir de la beauté du monde et de sa diversité », comme elle le faisait savoir à l’été 2018. Aurélie Pons, une femme autant comblée en amour qu’en affaires.