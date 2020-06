Plus belle la vie : un acteur phare de la série bientôt papa ? Découvrez qui !

Laurent Kérusoré est un acteur français connu pour son rôle dans plus belle la vie. Il a toujours voulu être père et pense donc à l'adoption. Mais rien n'est simple pour lui et il se pose des questions...

Si le nom de Laurent Kérusoré ne vous dit rien, vous le connaissez peut-être sous le nom de Thomas Marci dans Plus belle la vie. L’acteur de 46 ans est à l’affiche de la série depuis 2004 aux côtés de la célèbre Laetitia Milot.

Laurent Kérusoré a refusé de participer à Danse avec les stars alors qu’on lui proposait 100 000€ !

Il est très connu par ceux qui regardent la série diffusée sur France 3 car c’est un personnage principal et récurrent. Laurent a connu un véritable succès et l’émission Danse avec les stars l’avait même approché pour lui faire une proposition ! Mais l’acteur n’a pas souhaité donné suite, même s’ils ont été très insistant puisqu’il a dû refuser six fois l’offre de la Production de TF1.

Les équipes de l’émission télévisée est allée jusqu’à lui offrir 100 000€ pour sa participation. Une somme qui en aurait séduit plus d’un… mais pas Laurent ! Mais il avait bien entendu une bonne raison pour refuser : « Être dans un programme avec des gens que je n’aime pas, c’est pas ma came. » avait-il dit en toute franchise.

Même s’il a refusé d’apparaître dans Danse avec les stars, il aimerait tester d’autres rôles que celui de Thomas Marci. L’acteur reste ouvert à des propositions du cinéma ou de séries télévisées. Dans un côté plus personne, Laurent Kérusoré a d’autres aspirations : il a toujours voulu avoir un enfant. Il souhaite adopter depuis très longtemps mais il avoue que l’adoption est un parcours du combattant en France.

Laurent Kérusoré (Plus belle la vie) : bientôt papa avec son nouveau chéri ?

N’ayant pas trouvé l’amour de sa vie avant aujourd’hui, il n’avait pas lancé les démarches d’adoption. Il a enfin trouvé le véritable amour après sa rupture avec son ex-compagnon fin 2019. Laurent semble épanoui comme jamais dans sa nouvelle relation et on lui souhaite d’ailleurs que tout aille bien.

Son nouveau chéri n’a pas l’air contre l’idée de fonder un foyer. Cependant, c’est l’acteur de Plus belle la vie qui se pose des questions désormais. En effet, il s’est confié aux journalistes de France Dimanche sur cette envie de parentalité qui l’anime depuis des années.

Il a donc bien expliqué que le projet n’était pas abandonné car il avait toujours envie d’avoir un enfant. Cependant, il se questionne beaucoup car cet acte n’est pas anodin…

« Le projet n’est pas abandonné, cependant, je me pose beaucoup de questions. Avant, j’aimerais me marier, faire les choses dans l’ordre… Là aussi, je suis sans doute un peu vieux jeu ! Mais oui, je rêve qu’on soit trois à porter le même nom et qu’on fonde une vraie famille » a-t-il alors clarifié.

L’acteur songerait donc d’abord à épouser son compagnon actuel… c’est donc une histoire d’amour très sérieuse pour qu’il souhaite se marier ! Romantique, il souhaite porter le même nom que son enfant et que l’élu de son cœur. Mais ce n’est pas que son romantisme qui le pousse à vouloir se marier et à porter un nom commun.

Laurent Kérusoré (Plus belle la vie) se confie sur son lourd passé d’enfant adopté

L’interprète de Thomas est un enfant adopté, comme il l’avait avoué dans un article du magazine Gala. « Comme j’ai été moi-même adopté, c’est quelque chose qui me tient à cœur depuis très longtemps » avait-il alors déclaré.

Il a un passé très lourd, difficile de s’en relever mais il a réussi grâce à l’amour de sa famille d’adoption. Laurent Kérusoré est en fait issu d’un viol et ses parents l’ont adopté tout petit, à l’âge de 9 mois. Pour cette raison, l’adoption est un acte très fort pour lui qui peut sauver des vies et il n’est pas prêt d’abandonner son envie.

Cependant, tout est très complexe en France et l’adoption est un processus très long et parfois impossible pour certains couples. L’acteur a expliqué qu’il souhait rendre la pareille à un enfant dans le besoin et qu’il avait donc contacté la DDAS. Selon ses dires, on lui aurait « ri au nez » quand il a « demandé à parrainer des gamins de la DDAS ». Aujourd’hui, il ne comprend toujours pas pourquoi on ne lui a pas laissé parrainer les orphelins.

Comme il le dit justement, il a un salaire très honnête et il a donc les moyens d’offrir à l’enfant une belle vie. Laurent Kérusoré n’abandonne pas son projet, plus que jamais décidé à transmettre « une éducation, un nom de famille aussi » à un enfant qui en a besoin. On lui souhaite bon courage pour réaliser son rêve de paternité !