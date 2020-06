Plus belle la vie : bientôt de retour avec de nouveaux épisodes ! Date officielle !

Vous êtes fans de Plus belle la vie ? Vous savez donc que France 3 ne diffuse plus de nouveaux épisodes en raison du coronavirus... Mais bonne nouvelle, les épisodes inédits vont reprendre et on vous communique la date !

Plus belle la vie est une série français qui est diffusée depuis août 2004. Cela fait donc 16 ans qu’elle est en cours et les fans n’ont pas l’air de se lasser ! Si vous n’avez jamais regardé, vous avez déjà dû en entendre parler.

Plus belle la vie raconte la vie trépidante des habitants du « Mistral », un quartier imaginaire de Marseille. Certains acteurs sont toujours là depuis le début et les téléspectateurs ont en quelques sortes vieillis avec eux.

Plus belle la vie : fortement perturbé par le coronavirus

La série continuait tranquillement ses tournages jusqu’à ce que le coronavirus arrive. La France étant paralysée et confinée, les séries, films et émissions ont dû stopper leurs tournages. De nombreuses séries et émissions ont décidé de proposer des rediffusions aux téléspectateurs. Ça n’a pas terriblement fonctionné pour Plus Belle la vie qui finit peu à peu par être remplacée par le jeu télévisé « Jouons à la maison ».

Rediffusion, déprogrammation… coup dur pour la série ! Mais heureusement, les acteurs ont tous pu reprendre le chemin des tournages après le déconfinement prononcé par le Premier Ministre Edouard Philippe. Ainsi, les comédiens de Plus belle la vie travaillent d’arrache-pied pour offrir de nouveaux épisodes à leurs admirateurs depuis le 26 mai dernier.

Plus belle la vie : enfin de retour le 29 juin !

Et c’est plutôt réussi car les auditeurs vont pouvoir de nouveau suivre les aventures de leurs personnages préférés à partir du 29 juin selon les déclarations officielles du 9 juin ! Léa François, qui avait quitté la série le temps de son congé maternité, a annoncé qu’elle serait de nouveau de retour et a confirmé la date du 29 juin. Plus belle la vie recommence donc bien le lundi 29 juin à 20h20 sur France 3.

Les fans ont eu peur car ils pensaient qu’ils ne retrouveraient pas leur émission avant septembre ! C’était la date prévue au départ et la série avait en plus terminée sur un grand moment de suspens.

Les acteurs et la production ont cependant dû s’adapter à de nouvelles normes sanitaires. On ne sait pas quelles dispositions ils ont pris concernant les scènes. La grande question est donc : est-ce que les comédiens ont dû arrêter les gestes d’affection à l’écran ? Avec les restrictions liées au coronavirus, peut-être que les scènes d’embrassades et d’accolades devront être supprimées.

Récemment, c’était le producteur de Demain nous appartient qui s’exprimait sur ce sujet. Il expliquait qu’ils avait trouvé des stratagèmes pour continuer à tourner ce genre de scène. On espère que la production de Plus belle la vie a fait de même car on imagine mal cette série sans signes d’affection…

Plus belle la vie : Barbara (Léa François) au cœur de l’intrigue des nouveaux épisodes

En attendant, le compte officiel de Plus belle la vie a décidé de partager des extraits de deux anciens épisodes. Le premier s’appelle « Un enterrement au Mistral » et correspond à l’épisode 2838. Le deuxième s’appelle « Mélanie en pleurs le jour de son mariage » et fait partie de l’épisode 2839.

Le dernier épisode inédit de Plus belle la vie remonte au 1er mai et a laissé planer un véritable suspens : le lieutenant Boher a demandé Irina en mariage. De plus, le Mistral va de nouveau accueillir l’une de ses habitantes partie à l’étranger : Barbara.

Barbara est interprétée par l’actrice Léa François qui, comme vous le savez, était enceinte. Les scénaristes ont donc décidé de faire comme si elle partait à l’étranger pour expliquer son absence mais elle revient enfin sur les écrans ! Cependant, elle ne reviendra pas seule dans sa colocation puisqu’elle sera de retour dans le quartier marseillais avec un bébé après avoir frôlé la mort en Inde…

Selon les dernières informations, Barbara devrait se mettre en couple avec l’un des acteurs de la série. C’est le responsable programme qui a révélé que la jeune femme sera au centre d’une histoire d’amour avec un personnage récurrent. « Nous réamorçons vraiment le genre romance » a-t-il ainsi déclaré.

Si on croit ce qu’on peut lire de partout sur le web, c’est dans les bras du beau César que la fille de Léo va tomber. Ce serait vraiment un couple inattendu qui surprendra les fans de la série mais on est sûr que le duo fonctionnera bien.

En tous cas, on peut dire que l’actrice va faire un retour en beauté. On a hâte de voir tout ça !