Plus belle la vie : annonce choc sur le futur de la série, que va-t-il se passer dans les prochains épisodes ?

Plus belle la vie : les fans sont inquiets sur l’avenir de la série à cause du coronavirus !

Le moins que l’on puisse dire, c’est que tous les secteurs d’activités ont été impactés de près ou de loin par la crise sanitaire du coronavirus. Mais s’il y a bien un secteur qui a été impacté, c’est bien celui de l’audiovisuel qui a été stoppé net dans certains cas pour des émissions de télévision, des films ou des séries. Certains ont en revanche trouvé la parade pour tenir en haleine les spectateurs.

En effet, sur Netflix, avec la série Riverdale, les créateurs ont décidé de prendre une décision radicale qui va tout changer. Les créateurs de la série Riverdale ont décidé de revoir complètement la dernière saison en changeant le nombre d’épisodes de la saison actuelle, et en décalant les futurs épisodes qui étaient prévus initialement dans la saison suivante, qui devrait arriver dans les prochains mois sur Netflix comme on peut l’imaginer. Mais concernant Plus belle la vie, les fans de la série de France 3 attendait avec une grande impatience des nouvelles de la série, et ils ont besoin d’être rassurés sur l’avenir de celle-ci ! En effet, Plus belle la vie est suivie quotidiennement et depuis des années par des millions de téléspectateurs français qui pourraient difficilement imaginer demain que la série s’arrête complètement.

Mais cela va-t-il être le cas à cause de la crise sanitaire du coronavirus ? Et bien nous avons aujourd’hui la réponse, et celle-ci devrait effectivement ravir les fans qui attendent impatiemment d’être rassurés sur le futur de Plus belle la vie ! La série n’est pas annulée, loin de là, et d’ailleurs elle devrait revenir bien plus tôt qu’on ne le pense si on peut croire aux dernières rumeurs que l’on a pu lire ici et là sur les réseaux sociaux mais également dans la presse.

Mais quand va revenir la série Plus belle la vie, tournée habituellement à Marseille ? Est-ce que les épisodes ont-ils été tournés dans un nouveau cadre de vie à l’occasion de la crise du COVID19 ?

En effet, de nouveaux épisodes devraient prochainement arriver sur France 3 très prochainement, mais de nombreuses dates avaient été communiquées par le passé, laissant les téléspectateurs dans la confusion la plus totale. Alors que le retour de la série avait été annoncé en septembre prochain, le mois de juillet avait été évoqué.

Mais finalement, selon nos confrères du magazine Télé Loisirs, Plus belle la vie pourrait bel et bien revenir à l’antenne plus tôt que prévu dès la fin du mois de juin et plus précisément le 29 juin prochain ! Si cette annonce se confirme bien, cela serait une excellente nouvelle pour France 3 et pour tous les fans de Plus belle la vie qui attendent impatiemment un retour de la série quotidienne sur France 3. Mais il semblerait que le tournage de Plus belle la vie ait déjà repris le 26 mai dernier et que toute l’équipe de tournage ainsi que l’équipe technique ont fait un travail absolument remarquable pour assurer le bon développement de la série.

En revanche, on ne sait pas encore de quoi parlent les prochains épisodes de Plus belle la vie, et on imagine que la production de la série compte bel et bien garder le mystère jusqu’au bout ! En effet, on ne sait pas encore exactement dans quelle mesure la crise sanitaire du coronavirus sera prise en compte dans le scénario de la série. Mais étant donné que la série se base sur l’actualité en toile de fond, on imagine que les scénaristes ont tout prévu et ont pu décider au dernier moment de faire un bon dans le temps pour intégrer la crise du COVID19 dans le scénario. En revanche, on ne peut pas dire encore l’importance qu’aura la crise dans les épisodes à venir…