Plus belle la vie : on connaît enfin la date de diffusion des nouveaux épisodes ! On vous dit tout

Les fans de Plus belle la vie seront rassurés de savoir que leur série favorite va enfin reprendre ! De nouveaux épisodes inédits vont bientôt être diffusés... on vous donne la date dans cet article.

Qui ne connaît pas la série française Plus belle la vie, même sans avoir regardé un seul épisode ? C’est une émission qui rencontre un franc succès depuis sa première diffusion fin août 2004. Personne n’aurait cependant pensé qu’elle tiendrait aussi longtemps… 16 ans après, les personnages principaux de Plus belle la vie sont toujours là, vivant leur petite vie dans leur quartier imaginaire de Marseille, le Mistral.

Les intrigues toujours plus rocambolesques sont suivies par des millions de téléspectateurs, parfois même depuis 2004 ! Si l’envie vous prenait de commencer cette série, nous vous souhaitons bon courage car il y a aujourd’hui 16 saisons à rattraper… Mais si vous avez vraiment du temps pour vous, c’est l’occasion idéale pour passer le temps.

Plus belle la vie : les tournages stoppés pendant plusieurs mois

Avec le coronavirus, les tournages de Plus belle la vie n’ont pas été épargnés. Ils ont dû être arrêtés lorsque l’Etat français a prononcé le confinement pour toute la population. Les relations sociales étant fortement limitées et les rassemblements totalement évités, on peut aisément comprendre que les films, séries et émissions aient dû reporter leurs tournages. En ce sens, le secteur de la culture fait partie des secteurs les plus touchés par la crise sanitaire, au même titre que l’hôtellerie restauration par exemple.

Pour pallier le manque de nouveaux épisodes, la Production de Plus belle la vie a décidé de rediffuser des anciens épisodes depuis le 2 mai. Cependant, France 3 a décidé de tout changer et de stopper la rediffusion du second épisode de la soirée ! Les fans de la série française ne pourront donc plus regarder leurs deux épisodes par soir.

Plus belle la vie : la série est remplacée par un jeu télévisé !

A la place, la chaîne de télévision a décidé de donner sa chance à un jeu télévisé qui était censé être diffusé seulement pendant le confinement. Il s’agit de Jouons à la maison, présenté par l’animateur Alex Goude. France 3 a constaté que le jeu rencontrait un grand succès et a donc souhaité remplacer le deuxième épisode de Plus Belle la vie par ce programme.

A partir du 4 mai, la chaîne proposait deux anciens épisodes de Plus belle la vie par soir mais l’audience n’a pas suivi ! Depuis le 1er juin, le second épisode a donc été remplacé par le jeu animé par Alex Goude. Le principe du jeu télévisé ? Des personnes venant des 4 coins de l’hexagone peuvent tenter de remporter de belles sommes d’argent en répondant à des questions de culture générale ou liées à l’actualité. Tout le monde peut participer depuis chez soi !

Que les fans de Plus belle la vie se rassurent cependant, les tournages de la série événement ont repris depuis le 26 mai. Il faut cependant du temps pour que les acteurs puissent tourner de nouveaux épisodes dans les bonnes conditions, en respectant les normes sanitaires.

Plus belle la vie : les nouveaux épisodes diffusés dès le 29 juin sur France 3

Selon les dernières informations du journal Télé Loisirs, le feuilleton de France 3 devrait revenir d’ici le 29 juin à 20h20… Pourtant, France Télévisions ne prévoyait pas un retour des nouveaux épisodes avant juillet ! Il faut croire que l’équipe de tournage s’est dépassée.

En tous cas, une quarantaine et une épidémie ont été évoquées dans les derniers épisodes inédits diffusés sur France 3. Le confinement et les conséquences du coronavirus feront donc surement partie de l’intrigue de Plus Belle la vie ! L’actrice Léa François, l’interprète de Barbara dans la série, reviendra enfin à l’écran après son retour de congés maternité.

C’est le 24 novembre 2019 que la jolie comédienne a donné naissance à son premier enfant : une petite fille nommée Louison. A l’occasion de sa première fête des mères en tant que maman ce dimanche 7 juin, Léa François a dévoilé une rare photo de sa fille avec un message touchant.

Ce mardi 9 juin, elle a également posté un montage de plusieurs photos d’elle avec d’autres membres du casting de Plus Belle la vie. Elle a l’air heureuse de reprendre les tournages et nous confirme que les inédits reprennent bien le 29 juin à 20h20 !