Demain nous appartient : Charlotte Valandrey quitte la série !

C’est une annonce qui a fait l’effet d’un choc et à laquelle personne ne s’attendait vraiment. Samedi 25 juillet, Charlotte Valandrey a surpris ses abonnés en postant une vidéo dans laquelle elle annonçait son départ de Demain nous appartient, la série quotidienne de TF1 où elle interprétait le personnage de Laurence Moiret depuis l’été 2017. En légende de sa publication figurait une explication des plus explicites : « DNA C’EST FINI POUR MOI ».

L’inoubliable Myriam Cordier des Cordier, juge et flic a donné plus de précisions quant à sa décision : « Coucou mes anges et coucou everybody. Alors voilà, en ce qui concerne Demain Nous Appartient, les histoires autour de mon personnage ne se renouvelaient pas assez. J’étais absente un peu trop souvent donc, avec la production, on a décidé d’un commun accord que j’allais arrêter DNA. Donc que vous ne me reverrez plus dans Demain Nous Appartient ».

D’autres projets à l’horizon

L’actrice, rendue célèbre pour son rôle dans Rouge Baiser de Véra Belmont, a néanmoins tenu à rassurer ses fans. « Vous allez me manquer et j’espère repartir pour de nouvelles aventures, où on va se revoir à l’écran mais d’une nouvelle façon. Et voilà c’est comme ça, c’est la vie des feuilletons. En tout cas, j’ai passé un très bon moment. Maintenant, je passe à autre chose. Vous savez que je me lance dans la musique et je vous remercie tellement qu’on soit à 43 000 vues », a-t-elle fait savoir.

Charlotte Valandrey a en effet décidé d’accrocher une nouvelle corde à son arc et c’est donc à la chanson que l’actrice s’est essayée. Elle a notamment sorti le titre Plus de temps à perdre composé par Johan Czerneski et écrit par Frédéric Zeitoun, célèbre parolier ayant travaillé pour Hugues Aufray, Michèle Torr ou encore Louis Bertignac.

Les hommages de ses collègues

Charlotte Valandrey était présente depuis le début de Demain Nous Appartient. Elle y incarnait le rôle de Laurence Moiret, une juge d’instruction redoutable dont la vie a volé en éclats le jour où elle fut condamnée pour meurtre. Un événement qui marqua un réel tournant dans le parcours de son personnage, qui était beaucoup moins présent ces derniers mois et dont les fans déploraient la descente aux enfers.

À très vite ma @ChValandreyOff , on a lancé la série ensemble, c’était fort, excitant, on ne savait pas comment notre couple à l’écran serait perçu… et ça a marché, le public était au rendez-vous🙏 Je suis certaine qu’on se retrouvera sur plein de beaux projets ensemble ❤️ pic.twitter.com/jjdltZRLV8 — Juliette Tresanini (@jtresanini) July 25, 2020

Suite à l’annonce de son départ de DNA, ses partenaires lui ont rendu hommage. Theo Cosset, qui joue le rôle de son fils Arthur dans la série a ainsi réagi à la publication de sa « mère de fiction » : « Ma @charlotte-valandrey-officiel, merci pour ce que tu m’as apporté, tu es une de mes plus belles rencontres sur DNA. Je te souhaite le meilleur et surtout de bien prendre soin de toi, encore merci pour ta gentillesse, ta bienveillance et tes précieux conseils envers moi. Bisous ma maman de fiction ». Sur Twitter, Juliette Tresanini, qui interprète Sandrine dans la série, a également posté un message à l’attention de Charlotte Valandrey : « À très vite ma @ChValandreyOff, on a lancé la série ensemble, c’était fort, excitant, on ne savait pas comment notre couple serait perçu… et ça a marché, le public était au rendez-vous. Je suis certaine qu’on se retrouvera sur plein de beaux projets ensemble ». Ce n’est qu’un au revoir.