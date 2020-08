Hot : Ninon Dechavanne se dévoile en bikini, elle ne cache rien !

Les vacances d’été vont toucher à leur fin. Il va falloir se résoudre à retrouver des vêtements de citadins dissimulant des corps encore bronzés. Pour que le retour à la réalité ne soit pas trop brutal, il est heureusement possible de compter sur ses stars préférées.

En ce lundi 24 août, la palme de la pose en bikini revient à… Ninon Dechavanne ! La cadette de Christophe Dechavanne s’en est donnée à coeur joie. Qu’il s’agisse de ce dimanche 23 août au cours d’une baignade entre copines, et auparavant essayant ses maillots de bain seule dans sa chambre ou de ce lundi où elle s’est faite photographier torride en extérieur, la jolie brune s’est sentie plutôt à l’aise devant l’objectif.

Une silhouette à tomber

Les vacances parfaites consistent à savoir bronzer tout en élégance et en sobriété ; c’est ce qu’a voulu nous faire comprendre la belle jeune femme de 22 ans qui s’est présentée seulement vêtue d’un petit bikini noir sur la toile.

Mais loin d’être de cet avis, les internautes ont surtout été séduits par la plastique de cette femme sexy et souriante qui s’expose à ses abonnés.

Le regard profond et la moue langoureuse, la jeune femme née en 1998 n’a pas jugé utile d’accompagner la photo très explicite qu’elle a postée, d’une légende. Les followers ont fortement apprécié et ils le lui ont fait savoir.

“Oooh ça c’est une belle fille”, “Extraordinaire !”, “Splendide Ninon”, peut-on lire sur le profil de la petite soeur de Pauline et de Paul-Henri.

La jeune comédienne vit la dolce vita sous le soleil italien. Ninon exploite son capital soleil et partage ces moments dénudés en bord de mer sur son compte Instagram et en particulier dans ses stories. Ses abonnés n’ont que peu d’occasions de s’attarder sur son anatomie.

Sur les clichés, Ninon Dechavanne s’amuse et semble partager ces instants à deux. En effet, elle s’est apparemment rendue en Italie accompagnée d’une amie, avec qui elle s’est prise en photo, toutes joyeuses les pieds dans l’eau et les bras tendus vers le ciel.

Une femme ambitieuse

Ninon déborde d’optimisme et d’énergie, tout comme son père l’animateur charismatique Christophe Dechavanne âgé de 62 ans, bien connu des Français.

Elle est d’ailleurs très proche de son papa qui l’a élevée seul dès qu’elle eut atteint l’âge de 8 ans après s’être séparé de sa mère, l’animatrice Manon Saidani.

Sa ressemblance avec son père s’explique du fait qu’elle n’a eu de cesse de l’accompagner partout depuis sa plus tendre enfance.

Plus jeune, elle suivait fréquemment Dechavanne sur les plateaux de tournage. Ce loisir a déclenché chez elle une passion pour le monde artistique. Particulièrement attirée par l’univers cinématographique, la brune pétillante a pris des cours d’art dramatiques au sein de la compagnie Les Enfants terribles avant d’aller parfaire son enseignement en intégrant l’école Claude-Mathieu. En 2018, son joli minois et son talents l’ont été aidée à décrocher des auditions. Elle est parvenue à passer un casting et a été la vedette de deux courts-métrages : Le monopole du cœur et Deux minutes avant toi.

Bien que s’éloignant légèrement du métier de son père en essayant de concrétiser ses ambitions cinématographiques, Ninon continue d’évoluer auprès de Christophe Dechavanne en travaillant deux jours par semaine en tant que chargée de projets pour sa société de production, Coyote Conseil.

En mars 2019, son père a porté la casquette de producteur pour le plus grand bonheur de la comédienne. Ils se sont tous deux rendus en Afrique du Sud pour assister au tournage de Je suis une célébrité, sortez-moi de là.

Depuis un an, la jeune femme polyvalente s’avance également à pas feutrés dans le mannequinat en devenant l’égérie des bijoux Redline.