Les Red Hot Chili Peppers en deuil du guitariste de leur première tournée.

Les Red Hot Chili Peppers sont un groupe mythique de rock fusion qui a vu le jour au début des années 80 à Los Angeles. A ce jour, sur les quatre membres, il n’en reste deux qui sont là depuis le début. Le leader et chanteur Anthony Kiedis et Mickael Balzary, l’iconique bassiste du groupe, surnommé Flea. Les autres membres du groupe ont varié. Si la batterie est tenue par Chad Smith depuis 1988, les guitaristes ont été six à participer à l’aventure. Jack Sherman était l’un d’entre eux.

We of the RHCP family would like to wish Jack Sherman smooth sailing into the worlds beyond, for he has passed. Jack played on our debut album as well as our first tour of the USA. pic.twitter.com/2vpZ3wrYRN — Red Hot ChiliPeppers (@ChiliPeppers) August 22, 2020

Hillel Slovack, le guitariste membre fondateur

Hillel Slovack a été le premier guitariste du groupe. Il avait un jeu puissant et particulier qui a été la signature du groupe pour les second et troisième albums. En effet, le guitariste était sous contrat avec un autre groupe. Ainsi il n’avait pas été en mesure de participer ni au premier album, ni à la première tournée où il avait du se faire remplacer par Jack Sherman aujourd’hui décédé. Hillel Slovack a participé aux premiers succès qui allaient lancer la carrière et la notoriété du groupe. Malheureusement ce dernier avait une fâcheuse addiction qui lui a été fatale en 1988. Son successeur a été le talentueux John Frusciante qui en est aujourd’hui à son second retour au sein du groupe.

Le californien originaire de New-York est la signature musicale du groupe. C’est un mélodiste hors norme extrêmement prolifique et qui a une véritable alchimie avec Flea. Ensemble les deux musiciens ont toujours réussi des improvisations extraordinaires en live. A croire que les deux hommes communiquent par télépathie. Mais John est aussi un mélodiste doué. Californication c’est lui, Give it away c’est lui. Il est le mélodiste de la plupart des titres des albums auxquels il participe. Malheureusement le jeune surdoué de la guitare a la même addiction que Slovack et cela le mène à quitter le groupe après une tournée, désastreuse pour lui, au Japon. Sobre, il va revenir de 1998 jusqu’en 2009 où il reprend sa liberté. Cette période va être celle des très grands tubes du groupe, entre Dany California, Snow ou Tell me Baby, Stadium Arcadium est le dernier album auquel Frusciante participe. Malheureusement, il quitte à nouveau le groupe, et pour un long moment. En effet, en décembre 2019 le groupe a annoncé le nouveau retour du guitariste. Comment écrit-on « je t’aime moi non plus » avec une guitare?

Les autres guitaristes du groupe

Dave Navarro avait fait un passage de cinq années dans le groupe entre les deux premières périodes de John Frusciante. Lui, avait donné une influence plus rock voire un peu plus métal au groupe. Mais deux autres guitaristes ont aussi collaboré durant une courte période d’une année avec les RHCP. Puis, après le second départ de Frusciante, Josh Klinghoffer a pris la guitare pour le groupe. Certes il avait déjà été le guitariste additionnel du groupe du temps de son ami Frusciante. Mais les titres n’ont pas le petit plus que leur insufflait John Frusciante et ceci malgré l’énorme talent de Klinghoffer. Aussi, et après une coopération de 10 années, celui-ci se lance dans une carrière solo ouvrant la voie au retour du mythique Frusciante, qui va très certainement à nouveau emporter le groupe vers les sommets mais aujourd’hui l’heure est au deuil de Jack Sherman.

Jack Sherman le guitariste de la première tournée

Ce qui rend Sherman inoubliable aux yeux du groupe, c’est sa présence sur le premier album du groupe. C’est avec sherman que Kiedis et Flea ont fait leur première tournée. C’est avec lui qu’ils ont posé les premiers jalons qui les ont menés vers le succès que le groupe connait aujourd’hui et cela ne s’oublie pas.