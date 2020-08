Heidi Klum : la mannequin a rendez-vous avec Seal au tribunal ! Mais que se passe-t-il ?

Heidi Klum et Seal ont été mariés pendant 7 années. Le couple s’était rencontré en 2004 alors qu’elle venait de rompre avec Flavio Briatore, homme d’affaires italien et patron d’écurie de Formule 1 dont la top portait l’enfant depuis 5 mois. Le fait que la sublime allemande soit enceinte de 5 mois n’a pas découragé l’interprète de Crazy. Non seulement la top et le chanteur formeront un couple solide, mais Seal adoptera l’enfant de Heidi et lui donnera son nom.

Un mariage discret au Mexique

Le couple se mariera en 2005 au Mexique. La cérémonie sera très discrète. Mais Heidi n’est pas femme à être discrète et tous les ans elle fera la une de la presse avec le renouvellement de ses vœux de mariage avec le chanteur. Celle qui est aussi actrice avait également pour habitude de challenger les autres avec ses costumes lors de la fête d’Haloween. Et il faut reconnaître que Heidi et son mari faisaient systématiquement le bonheur des paparazzis avec leurs somptueux déguisements. Le couple éclipsait en général tous les autres. Mais le couple était aussi à la tête d’une famille nombreuse et on les voyaient régulièrement à la une des journaux en train de poser avec leur adorable progéniture. C’est donc avec beaucoup de surprise que la planète people a appris que le couple annonçait sa séparation.

Un divorce prononcé deux ans plus tard

Alors que le couple s’était séparé en 2012, les modalités du divorce n’avaient été réglées qu’en 2014. En effet, comme le couple l’avait annoncé, son but était de rester le plus proche possible pour le bien-être des enfants. Si Heidi a eu différentes relations depuis son divorce, elle est aujourd’hui l’épouse de Tom Kaulitz, le frère jumeaux du leader du groupe allemand « Tokio Hôtel » . Seal lui, est bien plus discret sur sa vie privée. On sait simplement qu’il est en couple depuis plusieurs années avec l’actrice américaine, Erin Cahill qui avait joué le rôle de la power ranger rose. Chacun des deux reste discret sur ses relations avec l’autre, mais on les voit de temps à autre assister ensemble à des manifestations avec leurs enfants. D’ailleurs lorsqu’un journaliste avait tenté d’interroger le chanteur sur le remariage de son ex-épouse ce dernier avait botté en touche. Seal avait répondu « vous me l’apprenez, parlons de choses plus importantes » signifiant ainsi qu’il ne ferait aucun commentaire.

Un conflit autour des enfants

Si le couple est séparé depuis 8 ans, il n’y a jamais eu de conflit majeur concernant les enfants. Or, les choses sont en train de changer. En effet, l’ancienne top modèle doit quitter les Etats-Unis pendant plusieurs mois pour aller tourner une émission en Allemagne. La réglementation sanitaire due au coronavirus empêche le tournage de se faire aux USA.

Ce ne serait pas un problème si Heidi n’avait pas émis l’idée d’emmener ses enfants. Or, Seal s’y oppose. Il refuse que les enfants aillent vivre en Allemagne. Le couple ne réussissant pas à se mettre d’accord, Heidi a saisi le tribunal. Elle veut que le tribunal l’autorise à aller provisoirement vivre en Allemagne avec ses enfants. Les deux stars ont donc chacun donné pour consigne à leurs avocats de régler l’affaire en justice. Si Heidi a pour principal argument le fait de dire que jamais elle ne mettrait ses enfants en danger, Seal a cependant raison de se méfier.

En cause, un séjour en Allemagne

En effet, son ex-femme est allemande. Son nouvel époux est allemand. Nul ne sait quel est le réel projet de Heidi concernant les enfants. De plus, et les avocats de Seal le savent très bien, l’allemagne est connue pour avoir l’habitude ne pas respecter les droits du parent non allemand en cas de conflit parental. Laisser ses enfants s’installer sur le sol allemand, même provisoirement est un grand risque pour le chanteur si Heidi devait vouloir modifier les conditions de garde pendant son séjour sur le sol allemand.