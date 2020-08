Lewis Hamilton, le champion automobile se lance dans la chanson. Devinez qui l’aide ?

Le coureur automobile Lewis Hamilton n’est plus à présenter. Sextuple champion du monde de courses de Formule 1, il est de la trempe des Schumacher et des Fangio. Comme d’autres sportifs de haut niveau, Lewis Hamilton est aujourd’hui attiré par la musique. Joueur de guitare depuis ses 13 ans, il en a 35 aujourd’hui et a de plus en plus envie de se faire un nom dans la musique.

Mais lorsque le champion fait quelque chose, il ne le fait pas à moitié ; bien au contraire. Il a décidé de travailler sa voix et pour ce faire, a fait appel aux meilleurs. C’est ainsi qu’actuellement il prend des cours de chant auprès de la coach vocale de Justin Bieber. Excusez du peu.

La musique attire visiblement les sportifs

Il n’est pas le seul sportif de haut niveau qui s’est dirigé vers la musique. Loin de là. D’autres s’y sont attaqués avant lui. C’est le cas du tennisman français, Yannick Noah, qui fait une belle carrière de chanteur et qui a raconté en interview que lors d’un match exhibition, un enfant qui était trop jeune pour connaitre sa précédente carrière lui avait dit qu’il jouait drôlement bien au tennis pour un chanteur. Le basketteur américain, Shaquille O’Neal a lui aussi tenté sa chance dans la chanson et a réalisé plusieurs tubes. Tony Parker avait pour sa part fait un détour par le rap, mais avec beaucoup moins de succès que ses deux collègues.

Mais Lewis Hamilton est un petit cachottier. Il a oublié de nous dire qu’il a déjà enregistré un single en duo avec une chanteuse connue. Bien entendu c’est sous pseudo qu’il a fait cette incursion dans le milieu de la musique. Il n’a jamais été dévoilé que sous le nom de XNDA se cachait en fait le coureur automobile. Mais qui est cette star avec laquelle Lewis Hamilton a poussé la chansonnette? Si vous pensez que c’est avec Nicole Scherzinger son ancienne fiancée, vous n’y êtes pas du tout. L’ancienne leader des Pussicat Dolls n’a rien à voir avec cela.

Une première incursion dans le monde de la musique avec Christina Aguilera

C’est en effet avec l’interprète de « what a girl wants » que Lewis a enregistré son premier duo sous le nom de XNDA. Bien entendu personne n’a un instant pensé que l’artiste qui chante avec la belle Christina était le champion automobile. Ce n’est que depuis quelques semaines que le mystère a été levé et que le public connait celui qui se cache derrière ce pseudo énigmatique.

Une forme de test pour le pilote de Formule 1

Interrogé sur tout ce mystère, Lewis Hamilton a déclaré qu’il préférait que les gens le jugent sur sa musique et sa voix plutôt que sur le fait qu’il est Lewis Hamilton. On ne peut que l’approuver dans sa façon de faire. Le duo de Christian avec XNDA alias Lewis Hamilton avait été très bien accueilli par la critique et surtout par le grand public. Il est fort possible que si Lewis Hamilton s’était dévoilé dans ce duo, les critiques se seraient concentrées sur le fait qu’il est coureur automobile. En fait, il y aurait toujours eu des haters qui auraient estimé que ce n’est que sa célébrité et non son talent qui lui a permis ce duo. En gardant le secret sur son identité, et en se camouflant derrière un pseudo, il n’a fait que suivre la voie qu’Enrique Iglesias avait tracée avant lui. En effet, le bel espagnol à la voix de velours voulait être reconnu pour ses qualités vocales et non pour être le fils du chanteur de charme Julio Iglesisas. Ainsi il avait débuté sa carrière sous le pseudonyme d’Enrique Martinez et Lewis a bien fait d’en faire autant.