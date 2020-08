Kanye West et Kim Kardashian sur le point de divorcer ? Leurs proches sont très inquiets !

Le mari de Kim Kardashian, Kanye West, a accordé à sa femme une « pause sans ses enfants », rapportent plusieurs sources proches du couple Kardashian-West.

Le rappeur emmène donc les enfants du couple dans le ranch familial, situé dans le Wyoming, laissant toute seule son épouse Kim Kardashian.

Une nouvelle qui fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux, les internautes se demandant si cette séparation physique est annonciatrice d’une réelle rupture conjugale. Les fans sont nombreux à spéculer sur cette situation étrange ayant lieu durant le confinement, puisque Kim Kardashian et Kanye West car ils n’ont pas été aperçus ensemble ces dernières semaines.

Il est maintenant certain que Kim Kardashian et son mari Kanye West vivent temporairement séparés, ce qui laisse à Kim un peu d’espace pour elle dans leur manoir familial de Californie du Sud, les enfants étant gardés par le rappeur.

Un proche du célèbre couple a déclaré à E ! News que Kanye West a emmené North, Six, Saint, Quatre, Chicago et Psalm passer trois jours dans le Wyoming, afin que Kim Kardashian puisse se concentrer sur ses diverses activités et ses études de droit.

« Ils avaient besoin d’un changement de décor et il voulait donner à Kim une pause dans le chaos actuel régnant au sein de son foyer. Avoir les quatre enfants à la maison tout le temps peut être vraiment fatiguant« , a déclaré cette même source.

« Kim étudie et travaille aussi très dur. Ils travaillent à tour de rôle et surveillent les enfants. Ils sont tous les deux très occupés et s’assurent de se donner des pauses les uns aux autres ».

Avant la pause, Kanye West et Kim Kardashian passaient tous deux du temps dans leur maison de Calabasas, où ils faisaient classe à domicile à leurs enfants.

« Tout le monde participe et essaie de faire sa part tout en équilibrant son travail. C’est une période follement mouvementée et ils essaient de trouver des moyens de faire en sorte que cela fonctionne pour la famille« , a expliqué également un proche de la famille dans la presse people américaine.

Kim Kardashian s’était auparavant confiée au magazine Vogue afin d’expliquer comment sa famille de six personnes faisait face au confinement.

« Nous sommes dans la salle de théâtre. C’est l’endroit qui a été le plus utilisé ces derniers temps. Toute la famille y a passé les dernières nuits après que les enfants aient construit un fort, avec des lits différents sur tout le sol ».

Le clan Kardashian fête l’anniversaire de Kourtney Kardashian d’une manière toute particulière !

En suivant les directives actuelles liées au confinement, Kim Kardashian a dû rester loin de ses célèbres soeurs et de sa mère, Kris Jenner.

Cependant, le clan Kardashian-Jenner s’est assuré de célébrer l’anniversaire de Kourtney Kardashian aussi étroitement que possible, en participant à une promenade en voiture devant sa maison.

En pleine pandémie, Kourtney Kardashian a récemment célébré son 41e anniversaire d’une manière très particulière, sa famille ayant organisé un défilé de voitures pour pouvoir la voir de loin !