Heidi Klum et Seal : ils viennent de trouver un accord pour leurs enfants.

Il semblerait que le désaccord entre Heidi Klum et Seal soit réglé. En effet, Heidi Klum doit tourner la prochaine saison de l’émission « Germany’s next Top model » . Or, en raison des soucis dus à la pandémie, l’émission ne pourra pas se tourner aux USA. Aussi la belle allemande est-elle contrainte de faire ses valises et de se rendre en Allemagne pour tourner et ceci dès septembre. Heidi veut emmener ses enfants. Hélas Seal ne l’entendait pas de cette oreille. Il soupçonnait son ex de vouloir les lui enlever secrètement. En effet, Heidi est allemande et elle est mariée à Tom Kaulitz, un allemand du groupe Tokio Hotel. Et les magistrats allemands ont l’habitude de toujours donner raison à celui des deux parents qui est allemand lorsqu’il s’agit de la garde des enfants.

Seal ne voulait pas que Heidi emmène leurs enfants à l’étranger

En effet, Seal craignait que son ex n’en profite pour rester en Europe avec ses enfants. Il faut savoir que s’il devait prendre l’idée à la belle allemande de modifier les modalités de garde des enfants une fois en Allemagne, elle gagnerait. Les tribunaux allemands accordent toujours la garde au parent allemand. Les juges prétendent qu’il est de l’intérêt supérieur d’un enfant ayant un parent allemand d’être élevé en Allemagne. Les couples binationaux dont l’un des membres possède la nationalité allemande ne le savent que trop bien. De plus Seal craint que les enfants soient exposés déraisonnablement au coronavirus. Il a aussi fait savoir par le biais de ses avocats qu’il craignait une fermeture des frontières. A défaut d’accord, Heidi a saisi la justice américaine en urgence. Néanmoins les parents ont réussi à trouver in extremis un accord dans l’intérêt de leurs enfants.

Un accord raisonnable permettant aux enfants de voyager sous condition

Le chanteur britannique a visiblement réussi à trouver un accord avec son ex-femme. Heidi va pouvoir emmener ses enfants avec elle pour le tournage de son émission. Il est vrai que la fille aînée du couple avait fait part de son envie de se rendre en Allemagne avec sa mère. La petite famille pourra s’installer pendant quelques mois en Europe. Seal pourra venir voir ses enfants autant qu’il voudra. Heidi ne lui interdira pas l’accès aux enfants. Mais d’autres concessions ont aussi été faites.

Le temps accordé à Seal est élargi

Seal se plaignait que son ex-épouse avait tendance à rendre les choses difficiles quand il voulait davantage voir ses enfants. Il a ainsi profité de l’occasion pour négocier un élargissement de ses droits sur les quatre enfants du couple. En d’autres termes, et dès à présent, Seal pourra passer plus de temps avec ses enfants avant leur voyage en Allemagne. Mais il a aussi négocié une compensation à valoir lors du retour des enfants à Los Angeles. Là aussi il verra ses enfants plus qu’à l’accoutumée. En effet, il faut savoir que Seal est très proche de ses enfants et qu’il a déménagé pour vivre au plus près d’eux.

Un retour immédiat des enfants en cas de problème

Mais Seal n’a pas obtenu que cela. Il a exigé que Heidi et les enfants reviennent immédiatement aux USA s’il devait y avoir le moindre risque de fermeture des frontières. La belle allemande a donc du s’engager à tout lâcher et à revenir de suite ou au moins à faire retourner la fratrie en Californie s’il y avait le moindre risque pour les déplacements en avion. Les anciens époux ont ainsi réussi à trouver un accord à l’amiable avant que le juge ne tranche et ne prenne une décision qui aurait très certainement lésé l’un ou l’autre des parents mais aussi les enfants.