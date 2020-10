Emily Ratajkowski : après avoir annoncé sa grossesse, la mannequin montre son nouveau corps sans aucun vêtement !

Bien qu’elle ait annoncé sa grossesse sur Instagram (comme de plus en plus de célébrités comme Nicki Minaj), Emily Ratajkowski a décidé d’offrir au magazine Vogue la primeur sur sa réaction et son ressenti, elle qui fait la couverture du magazine. Une belle promotion pour ce dernier qui s’offre ainsi un joli scoop, ce qui devrait lui permettre d’exploser ses ventes. Avec une jolie nuisette orange, Emily affiche son ventre arrondi. Mais toujours très à l’aise avec son corps, elle n’a pas hésité à poser nue pour parler de son changement de silhouette, elle dont la vie (et le physique) change depuis qu’elle est tombée enceinte de son époux.

Une vidéo intime filmée par l’actrice de Girls

« Je vais chérir cette vidéo tout au long de ma vie » écrit Emily sur Instagram, alors qu’elle publie un court extrait d’un court métrage la mettant en scène, dans lequel elle se filme découvrant la vie de femme enceinte. Cette vidéo, on la doit à sa « brillante et très généreuse amie » Lena Dunham, créatrice et actrice principale de la série à succès Girls. Ce court métrage a été écrit et réalisé par Emily elle-même (avec le soutien de son amie, donc, mais aussi celui de @eccopn pour la musique et de @dsncheids pour le montage).

Loin de mettre de côté son sex-appeal et sa féminité depuis qu’elle est enceinte, la jeune femme n’hésite pas à s’afficher entièrement nue dans cette vidéo, elle qui se montre toujours aussi à l’aise avec son physique, bien que celui-ci change depuis quelques semaines. Et pour fêter la vingtième semaine de sa grossesse, elle a fait plaisir à ses fans.

Emily apprend à connaître son nouveau corps

La mannequin s’est affichée entièrement nue sur une publication Instagram. Une photo qui fait monter la température et qui affiche déjà plus de 1.7 millions de likes. On y découvre évidemment le ventre arrondi de la jeune femme, qui pose avec fierté et assurance – comme elle en a toujours eu l’habitude. « 20 semaines. En train d’apprendre à connaître mon nouveau corps » écrit-elle. Et on lui souhaite bien du courage car ce travail va se poursuivre encore de nombreuses semaines puisque son corps continuera d’évoluer au fur et à mesure que son bébé grandira en elle.

Voir cette publication sur Instagram 20 weeks 🤍 getting to know my new body Une publication partagée par Emily Ratajkowski (@emrata) le 27 Oct. 2020 à 5 :42 PDT

La jeune femme a continué à teaser son article dans Vogue avec des photos promotionnelles très esthétiques qui lui feront de très beaux souvenirs de grossesses, et qu’elle accompagne sur Instagram de propos qu’elle a tenu que nous pouvons retrouver dans le magazine. Dans cet essai, elle parle notamment de la question du genre, et fait preuve d’une ouverture d’esprit bienvenue.

« Nous aimons répondre que nous ne connaîtrons pas le genre avant que notre enfant ait 18 ans et qu’il.elle nous le fera savoir à ce moment-là. Je n’aime pas que nous forcions les gens, et encore moins les bébés, à avoir des idées préconçues sur leur sexe. Je veux être un parent qui permet à mon enfant de se révéler à moi« .

Une grossesse sereine pour Emily

La mannequin semble accueillir ce bébé qui grandit en elle avec passion et beaucoup de sérénité. Si elle est anxieuse, ne comptez pas sur elle pour le montrer. Bien au contraire. « Je suis complètement et indéniablement impuissante face à presque tout ce qui entoure ma grossesse : comment mon corps va changer, qui sera mon enfant…J’apprends déjà de cette personne à l’intérieur de mon corps. Je suis plein d’émerveillement« .

Pour rappel, Emily Ratajkowski est mariée à Sebastian Bear-McClard et le couple nous avait offert en plein confinement de sublimes photographies de la jeune femme, notamment accompagnée d’un verre de vin rouge. Sous les yeux de son époux, elle apparaissait magnifique de sensualité et prouvait (si besoin était) à quel point elle était à l’aise avec son corps, sa féminité. On retrouvait dans ses clichés le regard amoureux de son mari, pour qui Emily est sans doute autant sa femme que sa muse. Et très bientôt la mère de son enfant !