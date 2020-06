Cyril Hanouna : gros bug technique sur le plateau de C que du kif !

Jeudi 4 juin à l'heure où Cyril Hanouna diffuse C que du kif en direct, l'équipe de Production a rencontré un gros bug. C8 a été contraint de rediffuser d'anciens épisodes ! Gros fou rire de la part de Cyril Hanouna.

Ce jeudi 4 juin, on peut dire que Cyril Hanouna n’a pas eu de chance avec la diffusion de son émission. Alors que C que du kif allait commencer, les spectateurs n’ont pas pu retrouver leur programme favori… En effet, Cyril Hanouna et toute l’équipe de tournage ont rencontré un gros bug en direct !

Gros bug sur le plateau de C que du Kif : C8 diffuse des anciens épisodes

Pour palier le manque d’épisode, C8 a rediffusé des anciennes diffusions de Touche pas à mon poste, ce qui a provoqué l’incompréhension totale de ses fanzouses. Afin de tester de nouveau, Cyril Hanouna est apparu en direct, seul, avec un micro et presque pas de lumière. L’animateur semblait mort de rire, plus amusé de la situation qu’agacé.

« On peut juste faire ça avec une caméra portable (…) moi, j’ai un micro pour tout le monde. On peut pas la diffuser sur Tik Tok ? (…) Là, il y a un problème qui n’a pas été réglé de la journée, apparemment on va pouvoir le régler pendant la pause publicitaire« , a-t-il expliqué devant tout le monde en souriant. Il a ensuite lancé une page de publicité qui a duré un bon moment. Rien ne l’arrêtera, il prend tout avec le sourire !

Cyril Hanouna a d’ailleurs prouvé sa bonne humeur via ses messages sur le réseau social Twitter qu’il a agrémenté de nombreux émojis « morts de rire ». Il explique à ses abonnés qu’il y a eu un souci juste avant de commencer la diffusion de C que du kif. En effet, pas de son ni d’image. L’équipe technique gère en ce moment le souci pour rétablir l’émission et les suivantes.

Les chéris y a une darka à 13 mins de l antenne y a pas de son et pas d image! Les équipes font le Max! Je vous tiens au courant!❤️😂😍 — Cyril Hanouna (@Cyrilhanouna) June 4, 2020

Pour avertir les téléspectateurs, C8 a tout de même décidé de mettre un bandeau noir annonçant les problèmes techniques. Selon nos dernières informations, les soucis du plateau de C8 sont rétablis. En revanche, rien n’est moins sûr pour la diffusion du jeu télévisé « A prendre ou à laisser »… On ne sait toujours pas si Cyril Hanouna pourra compter sur le plateau ou non. Verdict à l’heure du jeu !

C que du kif : qu’est-ce qui a pu causer le bug de direct ?

En raison de problèmes techniques, @Cyrilhanouna est obligé de décaler le début de #CQueDuKif !

Mais Baba arrive très vite ne vous inquiétez pas 😉 pic.twitter.com/pfh91ykTc7 — TPMP (@TPMP) June 4, 2020

Les abonnés de l’animateur Cyril Hanouna ont l’air d’avoir bien pris la nouvelle. Fidèles, ils ont attendu patiemment la reprise de l’émission. Certains plaisantent même sur les causes du problème technique. Certains avancent que C8 n’a plus assez de budget pour fournir du son et de l’image à Cyril Hanouna et à ses chroniqueurs.

D’autres disent que c’est encore quelqu’un qui a débranché un câble pour faire charger son téléphone portable. Le dernier souci que l’animateur et la chaîne de télévision avait eu été effectivement causé par un membre de l’équipe qui avait débranché un câble de la régie pour brancher son mobile…

On arrive!!!😂😂😂😂 — Cyril Hanouna (@Cyrilhanouna) June 4, 2020

Heureusement, tout s’est bien passé et l’émission a enfin repris gaiement. Ce n’est pas la première fois que Cyril Hanouna et ses acolytes rencontrent le problème et ce n’est donc pas ça qui va les arrêter. En tous cas, ça n’a pas entaché leur bonne humeur.

Après avoir repris le direct, l’animateur a pointé du doigt une grosse faute d’orthographe sur le bandeau d’annonce des problèmes techniques ! Un brin moqueur, il dit que cet épisode de bug technique a dû perturber toute l’équipe…

Ce petit incident technique a apparemment perturbé toutes nos équipes 😆 #CQueDuKif pic.twitter.com/hLZe3foMTC — TPMP (@TPMP) June 4, 2020

C que du kif : Cyril Hanouna cumule 45 minutes de retard au final

Au total, l’émission cumule 45 minutes de retard. D’ailleurs, les fans ont l’air déçu de C que du kif alors qu’ils ont attendu longtemps avant de pouvoir regarder. Ce qui ne leur plaît pas ? La « public » du jour, Raïssa Hira, qui se servirait de la notoriété de Cyril Hanouna pour avoir des nouveaux followers sur son compte Instagram.

Pfffff déjà 45 min de retard et en plus on se tape une dinde qui fait sa pub pour son compte Instagram …. consternant . #CQueDuKif pic.twitter.com/Z759c1smIE — Olivier Acker (@BorisBnp) June 4, 2020

La jeune femme a mis au défit l’animateur de lui faire atteindre les 50 000 abonnés alors qu’elle en a 16 000 actuellement. Les fanzouses n’ont pas du tout apprécié sa demande et certains sont même jusqu’à aller signaler son compte pour abus.

Cet épisode de C que du kif marquait également le retour d’un chroniqueur emblématique de TPMP : Gilles Verdez. Ravi de revenir, les fans l’ont pourtant trouvé plus calme qu’à son habitude. « Déjà il a pas hurlé une seule fois depuis 30 min, donc il y a du progrès » se moque gentiment un twittos.

Le journaliste doit-il se réhabituer à faire du direct après le confinement ? A-t-il eu de nouvelles consignes ?

En tous cas, concernant son retour, les avis sont mitigés. Certains sont très contents de le retrouver mais d’autres beaucoup moins. Plusieurs téléspectateurs le trouvent trop gênant…