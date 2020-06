Le chroniqueur a tendance à sortir relativement souvent au cours du mois puisque Cyril Hanouna pointe du doigt parfois ses blagues, son langage ou encore ses avis. Cette fois, il s’est adressé à Sophie Coste en lui précisant « Ta chatte ». Bien sûr, cela fait souvent beaucoup rire les téléspectateurs qui sont nombreux à commenter sur les réseaux sociaux cette affaire. Il faut toutefois préciser que les chroniqueurs s’entendent à merveille que ce soit sur le plateau ou en dehors.

Quelle est l’histoire de la chatte de Sophie Coste ?

Si certains pensent qu’il y a des tensions ou autres, il suffit de regarder la bonne humeur pour comprendre que les chroniqueurs s’entendent en réalité très bien. Ils peuvent toutefois se charrier sur le plateau pour le plus grands bonheur du public lorsqu’il est là ou des téléspectateurs qui n’hésitent pas à commenter ces affaires sur les réseaux sociaux. La soirée était donc animée sur le plateau de C que du kif comme peuvent le prouver les diverses réactions sur le Web.

Jean-Michel Maire a rapidement montré qu’il était en forme sur le plateau puisqu’il a ciblé Sophie Coste .

. Bernard Montiel a également eu la même « victime » au cours de la soirée, il a donc pu également la pointer du doigt.

Le chroniqueur lui demande alors si la pénétration a réellement eu lieu lorsqu’elle a eu un rapport avec Denis Brogniart.

Ces petites piques étaient toutefois gentilles et il n’y avait pas apparemment de vulgarité ou une volonté de nuire.

De son côté, Jean-Michel Maire a évoqué la chatte de la chroniqueuse.

La finale de Koh lanta évoquée dans C que du kif

Impossible pour les chroniqueurs de faire l’impasse sur la finale de Koh Lanta puisqu’elle a tout de même pu rassembler des milliers de téléspectateurs. Ils ont ainsi pu suivre la victoire de Naoil face à Inès Loucif alors que Claude est tombé en second des poteaux. L’émission était assez sympathique, mais un peu longue comme c’est le cas tous les ans avec les deux parties. Les chroniqueurs ont alors évoqué cette finale et Jean-Michel Maire a pu partager son goût pour la jeune Inès dont le corps semblait lui convenir.

L’ambiance était donc assez intense sur le plateau de C que du kif et il faut noter que la jeune Inès Loucif rencontre un franc succès sur Instagram grâce à ses clichés de qualité. Les internautes sont alors nombreux à les chercher que ce soit sur Internet ou via son compte. Il n’est donc pas si surprenant que Jean-Michel Maire est partagé des commentaires positifs à son sujet. Il voudrait même qu’elle soit invitée sur le plateau de l’émission diffusée tous les soirs sur C8.