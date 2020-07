Vacances d’été : air frais, grands espaces et petits prix… C’est ici que vous devez partir en vacances cet été !

Des grands espaces et de l’air pur : voilà ce qu’il faut aux Français. Pour cet été particulier, post-confinement, où certains ont vécu l’enfer dans de très petits espaces, les touristes avaient besoin de nature, d’espaces verts et d’air tout simplement. Si bien souvent, les vacances riment avec plages, sable fin, mer turquoise et transats au bord de l’eau, c’est été, la montagne gagne des points.

Des prix plus attractifs

Tous les Français ont eu envie de s’évader pendant le confinement. Trois mois, durant lesquels chacun a pu rêver de grands espaces, d’air frais et de vrai repos.

La montagne réunit ainsi tous ces critères, mais mieux encore, moins surpeuplée que la plage elle attire donc un peu de moins de monde l’été. Un bon plan pour les porte-monnaies plus petits qui trouveront donc le parfait compromis entre des vacances réussies et des vacances pas chères.

En effet, les stations de montagne ont rendu leurs sites plus attractifs avec des prix plus bas. « Alors que les locations d’appartements meublés en résidences de tourisme y représentent habituellement à peine 9 % du total, et 80 % en bord de mer, la proportion grimpe pour cet été à 20 % en montagne », a observé Patrick Labrune, président du syndicat national des résidences de tourisme (SNRT).

Une bonne nouvelle, qui a ainsi fait évoluer les tendances de réservations. Mélanie Lemarchand, fondatrice et responsable de « Lidl Voyages », a expliqué au Parisien le changement de positionnement de la société de voyage. « Afin de répondre à la demande, nous avons d’ailleurs adapté et élargie notre catalogue pour proposer 2 000 offres montagnes sur un total de 8 000 en ligne ».

Des activités très variées

L’avantage des vacances en montage, c’est aussi qu’elles proposent de multiples activités. Si la randonnée est évidemment de mise, les options ne manquent pas pour les touristes qui veulent échapper à la foule. Les paysages français regorgent de petites pépites dispersées aux quatre coins de l’hexagone.

En montagne, il est ainsi possible de se baigner dans des lacs en altitude, de profiter des pistes de ski aussi dans les Deux-Alpes par exemple, de se reposer dans un chalet discret ou profiter de stations thermales. Pour les plus sportifs, les sorties VTT, spéléologie ou accrobranches sont de rigueur.

Une multitude d’activités sont ainsi possibles, que vous soyez sous le soleil des Alpes, qui ont l’avantage d’être près de la mer pour ceux qui ne peuvent pas s’en priver, dans les Pyrénées, ou dans les montagnes de moyenne altitude du Massif central, des Vosges ou encore du Jura.

La montagne en camping-car ?

Et si les kilomètres ne vous font pas peur, et que vous avez terriblement envie de visiter le plus d’endroits possibles : l’option camping-car est à votre disposition. Le grand air, l’indépendance et surtout la sécurité sanitaire seront ainsi assuré avec ce moyen de locomotion. Un outil plus utile aussi, pour éviter les frais, parfois très élevés, des hébergements.

Le camping-car est donc idéal pour tous ces vacances qui, incapables de rester à un seul endroit pendant plusieurs jours, pourront ainsi profiter de tous les points de vue, et de toutes les randonnées que la montagne peut leur offrir.

Attention malgré tout, à bien choisir son véhicule. E effet pour les routes escarpées de la montagne, mieux vaut privilégier un modèle pas trop imposant et donc plus facile à manœuvrer et à stationner !