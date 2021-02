Olivier Véran – Son mariage brisé pour les beaux yeux de Coralie Dubost

Bien qu'il fasse surtout parler de lui ces derniers temps pour la crise du coronavirus, qui fait d'ailleurs des ravages au sein même du gouvernement, le ministre de la Santé, Olivier Véran, se laisse découvrir un peu plus personnellement aux yeux du public.

La vie privée des hommes politiques passionne presque autant la population française que leurs actions au sein du gouvernement.

C’est entre autres le cas ces derniers jours, avec la nouvelle tête d’affiche du gouvernement Macron, Olivier Véran, le ministre de la Santé, qui fait forte impression auprès des Français, mais aussi auprès de l’entourage politique du chef de l’État. Depuis la fin de semaine, c’est notamment sa vie personnelle qui fait jaser, et sa relation avec la députée de l’Hérault, Coralie Dubost.

Olivier Véran et Coralie Dubost s’affichent sur Instagram depuis longtemps

Bien que leur relation n’ait été concrètement dévoilée qu’il y a quelques jours, Olivier Véran et sa compagne Coralie Dubost ne se sont pourtant pas cachés sur les réseaux sociaux, et notamment sur Instagram. Celle qui révélait dans « Paris-Match » que les deux jeunes gens avaient été collègues puis amis, avant de tomber follement amoureux, remplit déjà depuis bien longtemps son propre compte de clichés pris avec son amoureux.

Depuis décembre dernier, les photos des tourtereaux s’accumulent ainsi, tout comme celles prises avec les enfants de son conjoint, nés de sa précédente union avec une femme qu’il a quittée pour les beaux yeux de Coralie Dubost.

Même spectacle sur Twitter, même si cela ne s’est pas fait par le moyen de photographies. En effet, Olivier Véran et la jeune femme n’ont pas cessé de se faire des clins d’œil par tweets interposés, comme cette fois en 2017 où déjà le ministre de la Santé paraissait craquer pour la jolie brune, en répondant à l’un de ses tweets « Ça a l’air top Montpellier ! Je peux venir découvrir l’écosystème ? ». À cette époque pourtant, le nouveau pilier du président de la République était toujours marié à sa femme, chirurgienne de son état, et pour laquelle il envisageait de ralentir la politique. Une jolie histoire d’amour donc, même si de l’aveu des concernés, il a fallu briser deux familles pour en arriver là (la députée de l’Hérault était elle aussi mariée).

Olivier Véran au cœur de la polémique des masques

Une chose est certaine, son bonheur personnel doit lui être d’un grand secours en cette période troublée, d’autant plus lorsqu’il doit faire face à des accusations de mensonge très virulentes. C’est en partie ce qui lui est arrivé vendredi 24 avril, en direct sur la radio France Inter.

Une auditrice, visiblement très énervée, s’en est violemment prise au ministre de la Santé, en lui demandant comment il pouvait assumer autant de mensonges sur la question des masques. « Dire que si les enfants ne peuvent porter de masques, c’est parce qu’ils ne savent pas le faire ? Non, c’est parce qu’il n’y en a pas », a-t-elle fustigé.

Déstabilisé par autant de colère, Olivier Véran ne s’est pas laissé démonter, et a certifié ne pas mentir depuis le début de la crise. Toutefois, il reconnaît communiquer les informations dont il dispose, qui peuvent parfois être amenées à changer, tant la situation est exceptionnelle et le virus méconnu.

Droit dans ses bottes, il se défend donc de toute manipulation, et tente comme il le peut de rester proche des Français et de les rassurer, même si face à la cacophonie qui règne au gouvernement, cela semble relever plus de la mission impossible que du défi réalisable.