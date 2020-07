Nicolas Sarkozy critique Emmanuel Macron, trop jeune pour être président ?

Vous avez pu découvrir notre article concernant le quotidien de Nicolas Sarkozy pendant le confinement qui est redevenu un simple Français. Difficile d’être enfermé au Cap Nègre puisqu’il tente de lutter contre l’ennui en jonglant avec les activités sportives, la lecture et son Smartphone. Toutefois, il peut également critiquer le chef de l’Etat qui tente de mettre un terme à cette crise sanitaire.

Sarkozy n’aurait pas géré comme Emmanuel Macron

Bien sûr, il est toujours plus facile de critiquer, Nicolas Sarkozy n’a jamais été confronté à une situation aussi problématique pendant sa présence à l’Elysée. Il peut donc désormais tacler l’actuel président de la République en listant ce qu’il aurait pu faire. Dans les colonnes du Figaro, c’est un proche du mari de Carla Bruni qui a décidé de s’exprimer.

Plusieurs critiques ont été identifiées, car d’un côté Emmanuel Macron ne devrait pas être au pouvoir à cause de son âge .

. Il serait donc trop jeune pour ce poste qui demande forcément des responsabilités et même de l’expérience.

Pour cette crise sanitaire, personne n’a l’expérience pour la gérer, car il ne s’agit pas d’une situation commune et fréquente.

Cet élu proche de Sarkozy précise également que la gestion des masques et des tests n’est pas celle escomptée.

Il trouve qu’Emmanuel Macron est sûrement trop jeune. Il estime qu’il faut surtout des masques et des tests en quantité.

Sarkozy spectateur de la politique d’Emmanuel Macron

Aujourd’hui, il se retrouve au Cap Nègre pour tenter de vaincre le coronavirus en respectant les consignes d’Emmanuel Macron. Même s’il ne peut pas intervenir dans cette crise, il souhaite tout de même s’impliquer comme il le peut. De ce fait, il a eu l’occasion de rencontrer Didier Raoult et ils discutent assez souvent concernant les études et les traitements à envisager. L’ancien président de la République apprécie ce microbiologiste qui connaît un succès sans précédent du côté de Marseille et selon lui, la France devrait l’écouter un peu plus.

C’est un grand monsieur, il a une carrière respectable. Il faut écouter ce qu’il a à dire.

Toutefois, les récentes études selon Olivier Véran n’auraient pas les conséquences attendues, car finalement la chloroquine ne serait pas aussi efficace. De ce fait, des publications ne sont pas en faveur de ce traitement proposé depuis de longues semaines par ce spécialiste du sud de la France.

Il a tout de même rencontré le président de la République il y a quelques jours notamment pour discuter des recherches menées. Dans tous les cas, la course au vaccin est désormais lancé et des premiers tests seraient déjà effectués. Certains estiment qu’il pourrait être opérationnel dans quelques mois.