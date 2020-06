Drame dans l’Ariège : un ours retrouvé sans vie, Elisabeth Borne choquée par cet acte illégal

Le gouvernement devrait porter plainte selon les propos relayés par la ministre dédiée à la Transition écologique. Tous les défenseurs des animaux crient alors au scandale notamment sur les réseaux sociaux puisque l’ours est une espèce protégée. De ce fait, il est interdit d’abattre des ours dans l’Ariège ou en France. Malheureusement, certaines espèces sont ciblées sur le territoire français comme les ours ou encore les loups, il n’est pas rare d’avoir des faits divers de ce genre dans la presse.

Les photos d’un ours abattu dans l’Ariège

Les clichés de cet ours abattu ont fait le tour du Web et les internautes ont forcément été choqués par cette scène. Il ne faut pas oublier que certaines espèces sont protégées et des moyens importants sont déployés pour que les ours puissent perdurer dans certaines régions. En effet, des espèces sont en voie de disparition que ce soit en France ou dans le monde entier, la préservation de ces races est alors indispensable. Malheureusement, des personnes ne voient pas ces introductions d’un très bon oeil et elles estiment que ces ours représentent une menace.

Il y a donc deux camps, ceux qui ne veulent pas de loups ou d’ours sur leur territoire et les défenseurs qui se mobilisent pour les introduire dans leur état naturel .

. Sur son compte Twitter, c’est Élisabeth Borne qui partage cette information révoltante puisqu’elle précise que l’ours a été abattu.

La ministre estime que l’espèce est protégée, l’acte est à la fois illégal et condamnable.

La préfète a été dépêchée sur place et la ministre précise dans son tweet que l’État va porter plainte. Toutefois, sera-t-il possible de trouver le responsable ?

Un ours a été découvert aujourd’hui en Ariège, abattu par balles. L’ours est une espèce protégée, cet acte est illégal et profondément condamnable. La préfète s’est rendue sur place. L’Etat va porter plainte. pic.twitter.com/tlMPzmsvyf — Elisabeth BORNE (@Elisabeth_Borne) June 9, 2020

Une lutte sans merci contre les braconniers

Selon France 3 Régions, le président de l’association Pays de l’Ours Adet est lui aussi choqué, car comment ne pas l’être face à ces photos ? Il annonce selon le journal qu’il va également porter plainte pour que l’acte soit condamné. Il estime que personne n’a le droit de vie ou de mort sur des ours. Le président affirme qu’il faut remplacer cet ours, car dans le cas contraire, les braconniers auraient finalement gagné. Sur son compte Facebook, l’association a relayé les photos et partagé ce message notamment pour annoncer le dépôt de plainte.

La Ministre de l'Ecologie Elisabeth Borne vient d'annoncer qu'un ours a été abattu en Ariège.Nous allons bien sûr… Publiée par Pays de l'Ours – Adet sur Mardi 9 juin 2020

Bien sûr, les réactions sur Internet sont nombreuses, certains sont sous le choc de découvrir qu’un ours a été tué par balles et d’autres forcément se réjouissent. En effet, les questions relatives aux ours ou aux loups sont souvent au coeur de débats houleux que ce soit lors des reportages, sur les plateaux de TV ou sur les réseaux sociaux. Désormais, il faudra trouver le ou les responsables du décès de cet ours et le remplacer.