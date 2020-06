Luce Douady perd la vie à 16 ans en se rendant apparemment sur un site d’escalade

Le monde de l’escalade notamment dans un milieu naturel demande clairement de la vigilance, mais le risque zéro malheureusement n’existe pas. Le décès de la jeune femme âgée seulement de 16 ans a donc plongé le monde de l’escalade dans le deuil. Depuis quelques heures, les hommages se multiplient notamment sur les réseaux sociaux. Les internautes adressent alors leurs condoléances et surtout ils relayent les différentes vidéos de cette adolescente dont le talent ne devait plus être prouvé.

ESCALADE : LE SPORT 🇫🇷 EN DEUIL#LuceDouady, 16 ans, membre de l'équipe de 🇫🇷 d'#escalade 🧗, chute mortellement d'une falaise en #Isère.

Luce était Championne du Monde Juniors "de bloc" 2019 et Médaillée de Bronze 🥈 aux derniers Championnats d'🇪🇺 "de difficulté"…@YCUCHERAT pic.twitter.com/j2exL3KcMs — Stéphane Pérez-Blundi (@SPerezBlundi) June 15, 2020

L’escalade en pleine nature peut être dangereuse

Même les plus expérimentés peuvent être la cible d’un accident mortel. Lorsque l’été arrive à grands pas, il est donc conseillé de ne pas partir sur les chemins pour tenter d’escalader des falaises sans des guides et des professionnels. En effet, des drames se produisent tous les ans avec des personnes qui pensaient qu’il était finalement facile de grimper. La mort de Luce Douady rappelle que même les meilleurs peuvent être au coeur d’un drame mortel, d’où l’importance de ne pas prendre à la légère cette discipline.

Elle n'avait que 16 ans : grand espoir de l'escalade tricolore, Luce Douady a succombé à une chute de 150 mètres dans le Massif de la Chartreuse https://t.co/y6cJ7P2IGa pic.twitter.com/GqeuntCBbL — Le Parisien (@le_Parisien) June 15, 2020

Luce Douady sortait avec des amis ce dimanche lorsque le drame s’est produit .

. Elle était au niveau d’une falaise à proximité de Crolles en Isère et elle se rendait apparemment sur un site lorsqu’elle aurait été victime d’une chute.

Des hommages ont largement été partagés sur la toile comme ceux de Chambéry Escalade ou encore de la Fédération française.

Une vive émotion a été partagée sur le Web et les internautes n’ont pas été insensibles à ce fait divers. Selon le journal L’Équipe, la jeune femme âgée seulement de 16 ans réalisait une transition entre deux secteurs d’escalade.

Une pensée pour Luce Douady partie beaucoup trop tôt. pic.twitter.com/0JWUnvlubf — LodLuT (@LodLuT) June 15, 2020

Luce Douady empruntait un passage avec une main courante

Il ne faut pas oublier que Luce Douady était connue dans le monde de l’escalade notamment pour ses prouesses et cette jeune licenciée avait un grand avenir devant elle. L’année dernière, elle avait notamment été sacrée championne du monde chez les jeunes de bloc et elle avait pu obtenir la médaille de bronze lors des championnats d’Europe de difficulté. Pour ceux qui ne le savent pas l’escalade de bloc est assez spécifique, car cette discipline demande de la rigueur et surtout un très bon entraînement. Vous devez donc grimper des blocs et non des falaises entières comme certains peuvent le faire.

Difficile toutefois d’expliquer le mécanisme de cette discipline, il suffit de regarder des vidéos pour comprendre que le bloc est souvent difficile et physique même si vous avez des niveaux différents en fonction des lieux. Certains sont accessibles à tous même aux plus jeunes, ce sont alors de petits blocs dont la hauteur n’est pas très élevée. Pour les plus expérimentés, il est possible d’affronter le bloc notamment pour tenter de passer un devers et cela est très difficile.