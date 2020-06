Dijon : un homme avec un fusil à pompe sur un vélo ? Des vidéos choquantes

Depuis quelques semaines, les tensions sont importantes en France et la capitale n’est pas la seule à être visée. En effet, du côté de Dijon, les habitants se retrouvent au centre d’un véritable chaos comme peuvent le montrer toutes les images. Des gendarmes sont sur place pour tenter de calmer un peu tout le monde et le RAID est également déployé. Cela témoigne la violence qui est présente dans cette ville. Les vidéos qui circulent sont assez alarmantes, mais impossible de savoir si elles sont réelles ou utilisées à d’autres fins.

Fusil a pompe + Vélib = Les nouvelles croisade en 2020 #Dijon pic.twitter.com/a9I4r0hXdt — Flo2k18+2flow (@FSkyzen42) June 16, 2020

Des vidéos proposées avec le hashtag Dijon

Il faut être vigilant avec les vidéos qui peuvent circuler sur le Web, car si certaines sont réellement liées à Dijon et aux violences qui se propagent actuellement, d’autres peuvent être détournées. Celles que nous avons pu trouver sont largement partagées, la première dévoile un homme sur un vélo et il semble tenir un fusil à pompe. Impossible de savoir si ce dernier est réel ou s’il s’agit d’une arme factice.

Cette affaire de #Dijon est très grave et ne peut pas rester sans suites. Il ne s’agit pas de recouvrer le calme seulement. Il faut arrêter tous ceux qui sont à l’origine de ces violences, les traduire devant les tribunaux, récupérer les armes et condamner lourdement ces voyous pic.twitter.com/XAEqaJZFBB — Mohamed Sifaoui (@Sifaoui) June 16, 2020

Une autre vidéo montre une voiture qui file à vive allure et un accident se produit .

. Les personnes présentes se précipitent alors pour tenter de lui venir en aide.

Les vidéos sont donc très fortes et elles témoignent d’une véritable violence, mais elles sont à prendre avec des pincettes.

Dans tous les cas, des scènes de guérilla urbaine sont clairement au rendez-vous.

Si vous découvrez des vidéos sur Twitter avec le hashtag #Dijon, soyez vigilant, car elles ne mettent pas forcément en valeur les scènes de violences dans cette ville. En effet, les réseaux sociaux partagent parfois tout et n’importe quoi pour induire en erreur, d’où l’intérêt d’être vigilant.

110 gendarmes présents à Dijon

Le RAID est donc arrivé en renfort puisque la situation semble être difficile au vu des images partagées par les chaînes d’informations. Il faut noter que Dijon n’est pas forcément une ville connue pour de tels dérapages, mais des personnes armées de barres de fer et d’armes de poing ont toutefois été vues sur les lieux. Difficile également de savoir si ces armes sont réelles ou factices. Certaines achetées dans des boutiques spécialisées semblent ressembler étrangement à de véritables armes et il faut les manipuler pour comprendre qu’elles sont fausses. Le visuel permet toutefois de semer la peur.

Selon la préfecture dont les informations ont été partagées par 20 Minutes, quatre personnes auraient été interpellées et depuis quelques heures, le calme serait à nouveau au rendez-vous. Le journal précise que l’intervention a pris fin aux alentours de 22 heures hier et des caméras ont été détruites alors que des poubelles ont été incendiées. Alors que le coronavirus n’est toujours pas éradiqué en France, certains internautes crient au scandale et demandent des mesures fortes.