Burger King : les plus grands clashs de la marque que vous ne devez absolument pas râter sous aucun prétexte !

Burger King clashe Kanye West

Alors que Kanye West est au coeur de l’actualité en ce moment avec une candidature aux élections présidentielles aux Etats-Unis, il s’est récemment fait clashé par Burger King et violemment ! En effet, Kanye West ne s’est jamais caché d’être un très gros fan de McDonald’s. C’est sur Twitter que le rappeur américain s’est exprimé à ce sujet, en révélant qu’il s’agissait de son restaurant préféré.

Alors qu’il a récemment été diagnostiqué bipolaire et qu’il en a même joué sur un de ces derniers albums, Burger King a choisi de retweeter le message de Kanye West en ajoutant que cela expliquait beaucoup de choses, car récemment le rappeur fait beaucoup parler de lui avec des actes toujours plus inquiétants.

Explains a lot https://t.co/CalmlcD3eu — Burger King (@BurgerKingUK) November 5, 2018

Burger King clashe Les Produits Laitiers

Dès son nouveau lancement en France il y a quelques années, la marque de fast-food reconnue dans le monde s’est faite une place de choix dans le monde des réseaux sociaux. Et pour cela, Burger King a décidé de voir les choses en grand et d’épater tout le monde. En effet, sur Twitter notamment, les internautes étaient alors nombreux à réclamer des ouvertures de Burger King ou à réagir parfois concernant l’arrivée de l’enseigne de fast-food dans une nouvelle ville en particulier.

Burger King a alors réagi d’une façon plutôt surprenante et qui a pris de court les fans de McDonald’s et ceux qui attendaient impatiemment l’arrivée de Burger King dans leur ville ! En effet, la chaîne de fast-food ne s’est pas privée de diffuser des messages d’internautes de Twitter sur les campagnes d’affichage pour annoncer de nouveaux restaurants. Mais si à l’époque la démarche était saluée par les internautes, Burger King s’est récemment fait clasher dans une polémique pour son nouvel hamburger au fromage de chèvre. En effet, en interpellant le community manager des Produits Laitiers qui est très suivi sur les réseaux sociaux, Burger King entendait sans doute créer un lien fort avec la marque.

Vraiment bon ce double Master chèvre de chez Burger King 🐐☺️😋 pic.twitter.com/IfSdop53Ov — Atemi (@atemiwaza) October 28, 2020

Mais malheureusement, la chaîne de restauration s’est fait clasher et même reproché que ses hamburgers en photo ne ressemblaient pas à ce qu’ils étaient dans la réalité !

Burger King clashe McDonald’s pour Halloween

Alors que cette année, la fête d’Halloween a bien eu lieu dans des conditions extrêmes à cause du confinement, Burger King a décidé d’enfoncer le clou avec la guerre entre la marque et McDonald’s ! La dernière attaque en date a eu lieu tout récemment avec une vidéo qu’a décidé de publier Burger King, qui est très inspirée de la légende de Bloody Mary. Selon cette légende, en répétant trois fois Bloody Mary devant un miroir et idéalement dans une salle de bain, on pourrait alors la voir apparaître.

Lugar abandono e assustando voce tem coragem pra conseguir seu Whopper?!

Abandoning place and scaring you have the courage to get your Whopper ?! #BKScaryPlace , #CancelledClown pic.twitter.com/nuvW1MeYLJ — AnfrisioJr (@anfrisiotomasjr) October 27, 2020

Mais pour Burger King, cette légende a été revue au goût du jour en remplaçant le personnage par la mascotte oubliée de McDonald’s : Ronald McDonald ! La vidéo qui a fait réagir sur les réseaux sociaux risques de ne pas plaire à McDonald’s. En effet, on peut voir que dans la vidéo le client répète trois fois l’expression « Cancelled Clown« , que l’on pourrait traduire par « clown annulé » en français. Comme on peut le voir dans la vidéo, l’opération semble bel et bien avoir été menée dans un réel restaurant Burger King comme semble le démontrer la vidéo. Mais est-ce bien le cas ? On devrait en tout cas découvrir de nouvelles vidéos qui pourraient montrer l’ancienne mascotte de McDonald’s, bien qu’à aucun moment Burger King ne nomme la marque ni le personnage.

Est-ce que l’enseigne de restauration McDonald’s va décider de réagir à son tour suite à ce violent clash en faisant apparaître dans des prochaines vidéos un roi défunt pour tacler Burger King ? Nous devrions prochainement avoir la réponse…