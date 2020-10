Burger King : un changement de taille pour les menus en 2021, voici le nouveau visuel !

Certaines sociétés sont invitées à être beaucoup plus vigilantes en termes d’emballages pour qu’ils n’entachent pas la planète. En effet, le plastique est mis de côté puisqu’il est impossible à recycler dans certains cas de figure. Il a donc été décidé de remplacer ce matériau par des produits compostables par exemple et Burger King a opté pour de nouveaux emballages. L’enseigne spécialisée dans les hamburgers sera opérationnelle en 2021.

Des emballages réutilisables et de couleur marron

Comme vous le savez, les sociétés sont de plus en plus nombreuses à adopter des emballages réutilisables. Ce sera le cas pour Burger King puisque le carton n’aura plus sa place. Aujourd’hui, lorsque vous avez terminé votre repas, les emballages et les contenants terminent à la poubelle. Cela augmente considérablement le volume des déchets et les problématiques sont nombreuses. Burger King souhaite respecter l’environnement avec ses nouveaux emballages.

L’enseigne de burgers a signé un partenariat avec TerraCycle qui est une plateforme connue pour le zéro déchet .

. C’est donc l’entreprise Loop qui sera à l’origine des emballages réutilisables pour le compte de Burger King.

Les emballages assez novateurs seront au rendez-vous à Portland, à New York et à Tokyo dans un premier temps.

Du réutilisable dans les fast-Food ? Juste un test en espérant que cela devienne la norme https://t.co/AQwMQSvMjE — NO PLASTIC IN MY SEA (@noplasticfrance) October 22, 2020

Terracycle and Loop a notamment pu communiquer sur ce projet qui devrait plaire à toutes les personnes qui luttent contre le gaspillage et les matériaux problématiques pour la planète. L’initiative de Burger King est donc largement saluée, mais il faudra patienter puisque les produits ne seront pas disponibles avant l’année prochaine.

La restauration rapide est souvent pointée du doigt

Lorsque vous récupérez votre menu, vous avez donc un contenant pour le hamburger et un autre pour la boisson ainsi qu’un sachet ou une petite boîte pour les frites. Les trois emballages se retrouvent à la poubelle ou dans la nature. Dans la plupart des cas, les déchets sont issus de la restauration rapide lorsqu’ils sont retrouvés dans l’environnement comme le Tribunal du Net a pu le spécifier dans son article. Finalement, la nouvelle stratégie chez Burger King s’instaure parfaitement dans une nouvelle tendance du côté du monde entier qui souhaite lutter contre le gaspillage.

#Marketing #branding

Le nouveau packaging de Burger King a de la gueule: un monochrome marron du plus bel effet.

Mais en plus de cela il est #ecofriendly car réutilisable. pic.twitter.com/3SaDjUKoP7 — Fortius (@fortius0) October 22, 2020

La couleur des emballages ne fera bien sûr pas l’unanimité puisque la couleur est finalement différente des teintes utilisées par Burger King. Toutefois, le transport pourrait être beaucoup plus simple, car vous avez sans doute déjà renversé votre boisson à cause de ce gobelet insupportable dont le couvercle ne tient jamais. Il faudra donc patienter quelques mois pour découvrir les nouveaux menus de l’enseigne avec ces fameux emballages.