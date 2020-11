Burger King lance une petite révolution écologique : le restaurant va proposer des boîtes et des gobelets réutilisables pour ses clients !

Les chaînes de restauration rapide sont critiquées par les écologistes à cause de leurs emballages !

S’il y a bien un sujet qui embête les chaînes de restauration rapide, c’est bel et bien les emballages. Il ne se passe pas une semaine sans qu’un consommateur poste une photo ou une vidéo des emballages que l’on retrouve chez McDonald’s, Burger King ou KFC et qui polluent la planète. Pourtant, avec les années, les enseignes de restauration rapide essaient tant bien que mal de faire des efforts dans le sens de l’écologie, en proposant de plus en plus d’emballages carton ou en optimisant leurs packagings. Plus récemment, ce sont les pailles qui ont complètement disparu chez McDonald’s et qui ont fait parler d’elle pendant très longtemps.

On a en effet pu voir sur les réseaux sociaux de nombreuses vidéos de personnes renversant leur boisson à cause du nouveau packaging proposé par la chaîne de restauration rapide. Mais cela n’est clairement pas suffisant pour les millions de personnes dans le monde qui sont soucieux de la planète. D’ailleurs, on imagine très bien que certains ont fait le choix de ne plus jamais se rendre dans un fast-food pour ne pas avoir à gaspiller d’emballage plastique ou de carton, car comme on l’entend souvent : le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas !

@BurgerKing is giving away these perfectly reusable plastic cups that they use for serving milkshakes and taking no responsibility for their recycle or reuse. Really! Do these MNCs bear no consequence for generating such criminal amount of waste? @prernabindra @nehaa_sinha pic.twitter.com/T1ZVZ6a27R — Radhika Jhaveri (@radhikachemical) July 10, 2019

Mais pour répondre à cela, et face à l’augmentation massive des personnes soucieuses de la planète, Burger King a eu une idée qui pourrait rapidement prendre de l’importance dans ses restaurants mais également dans ceux de ses concurrents. En effet, l’enseigne de fast-food propose une innovation importante non pas sur ses hamburgers mais sur ses emballages !

Burger King va proposer des emballages réutilisables dans des restaurants triés sur le volet !

C’est une grosse annonce que l’on a pu lire dans la presse et sur internet ces derniers jours. Burger King s’apprête à lancer un coup de communication énorme aux Etats-Unis et plus précisément à New York, Portland et l’Oregon, mais également au Japon à Tokyo. Avec un lancement de ces emballages réutilisables prévu en 2021, cela va pourtant à l’encontre du principe même de fast-food, car on imagine que les commandes prendront plus de temps à préparer.

Just stopped to get a @BurgerKing breakfast & told they will not fill my reusable cup due to “cross contamination” #insanity #coronavirus now impacting people trying to #savetheplanet or perhaps it’s just that they don’t like @CostaCoffee cups? pic.twitter.com/ItcNDMJhit — Mark Fidell (@markfid) March 10, 2020

Pour bénéficier de ce service, les clients front en tout cas verser une caution qui leur permettra de conserver l’emballage réutilisable. Au départ, Burger King compte néanmoins limiter l’opération à quelques restaurants et à quelques produits alimentaires. Cela devrait ainsi conserver les Whopper avec d’autres hamburgers, mais également les boissons froides et chaudes.

En s’inspirant des démarches que l’on a pu voir par le passé chez Starbucks ou encore Dunkin’ Donuts aux Etats-Unis, Burger King compte bien surfer sur la vague écologique qui déferle sur le monde. Mais est-ce que le succès sera au rendez-vous ? Pour ces dernières enseignes, les emballages réutilisables avaient alors été suspendus à cause de la crise sanitaire du coronavirus. Concernant Burger King, cela ne devrait pas être le cas car l’enseigne de restauration rapide a annoncé nettoyer les contenants dans ses propres restaurants avant de les resservir aux clients. Pour terminer, les premières réactions des écologistes ne sont pas toutes unanimes : bien que certains saluent la démarche de Burger King concernant ces emballages, d’autres crient au “green washing” et n’hésitent pas à tacler violemment la chaîne de fast-food sur les réseaux sociaux !