Burger King vous offre une belle frayeur pour fêter dignement Halloween ! Regardez la vidéo

Le grand concurrent de McDonald’s sait qu’il faut combler les attentes des consommateurs qui sont de plus en plus exigeants. Que ce soit au niveau des menus ou encore des recettes, il est préférable pour cette enseigne de redoubler d’efforts. Dans le cas contraire, il sera facile d’être dépassé par les autres chaînes de la restauration rapide. Si autrefois, l’une avait clairement le monopole, d’autres établissements ont vu le jour.

If you say 'cancelled clown' three times in Burger King restrooms in Sweden, the lights dim and Ronald McDonald appears in the mirror https://t.co/8popnYIXTn — Business Insider (@businessinsider) October 26, 2020

Un bon coup de publicité pour Burger King

Parfois, il faut délaisser les menus et les recettes pour attirer les regards et Burger King a décidé de participer à la fête d’Halloween. Si en France, cette dernière n’a pas forcément une place de choix, elle est toutefois largement célébrée dans d’autres pays comme aux États-Unis. C’est toutefois l’agence INGO à Stockholm qui est au coeur de ce coup de publicité.

Toujours aussi fort en com Burger King ! #HappyHalloween https://t.co/xLen198cF7 — Franck Tourneret (@FranckTourneret) October 27, 2020

Vous connaissez sans doute le concept de Bloody Mary, si vous prononcez son nom trois fois devant le miroir, elle apparaît .

. Burger King revisite le concept avec Cancelled Clown, car si vous dites ces deux mots trois fois devant le miroir, l’invité apparaît.

Ce n’est pas une sorcière, mais bien Ronald McDonald’s qui se dévoile lorsque la pénombre envahit la pièce.

Des images circulent sur le web et c’est assez réussi. Si vous avez la phobie des clowns et que vous n’appréciez pas ces univers, passez votre chemin, mais d’autres pourraient clairement apprécier. Pour que la magie opère, un système de reconnaissance vocale a été utilisé pour que celui-ci puisse reconnaître les fameux deux mots.

Malheureusement, la France ne participe pas

Il sera inutile de vous rendre dans les établissements de Burger King et de vous positionner devant le miroir pour tenter de faire apparaître le célèbre clown de McDonald’s puisque le dispositif n’est pas disponible en France. Vous devrez alors vous contenter de la vidéo qui est assez sympathique et certains conseillent de la regarder dans la pénombre pour que la peur soit au rendez-vous. Cela montre que Burger King a de la suite dans les idées et l’enseigne de fast-food ne cesse d’innover pour combler les attentes de tous les consommateurs.

Certains Français auraient sans doute apprécié découvrir cette attraction, mais malheureusement, la France n’a pas participé, les établissements de Burger King proposent seulement des toilettes classiques sans le clown qui se dévoile. Vous pourrez toujours prononcer les mots, mais rien ne se passera, la déception vous envahira.