Pascal Obispo (The Voice) : il compte bien faire le buzz avec son nouveau single sur le coronavirus qui sort avec la finale de The Voice, les fans sont ravis de le retrouver !

La finale de The Voice devrait être diffusée dans tout juste quelques heures sur TF1 ! Et à cette occasion, hasard du calendrier ou non, Pascal Obispo sort un nouveau single !

Pour cet épisode final en de samedi 13 juin, on peut dire que la production de l’émission de The Voice aura été mise à rude épreuve cette année. L’émission phare de TF1, qui est animée par Nikos Aliagas a en effet été très compliquée à mener pour lui cette année… Alors que le début de la saison de The Voice se déroulait à merveille avec Lara Fabian, Amel Bent, Pascal Obispo, et Marc Lavoine, on a pu découvrir des talents exceptionnels pendant cette saison ! Le favori de la compétition, le chanteur Abi, a notamment réalisé un parcours sans faute dans The Voice.

En effet, son interprétation de la chanson “Un homme heureux” aura vraiment marqué les esprits cette année. On se souvient également de la chanson de Jacques Brel « La chanson des vieux amants » interprétée par Leela qui avait marqué les téléspectateurs sur les réseaux sociaux. Il faut dire que les chanteurs de l’émission n’hésitent pas à prendre des risques et osent parfois reprendre des chansons qui ne sont pas forcément dans l’actualité, quitte à ce que cela déplaise à certains internautes.

Les téléspectateurs les plus fervents admirateurs de The Voice devraient être très curieux d’apprendre les chansons qui seront interprétées lors de cette dernière émission de la saison, qui promet d’être tout simplement exceptionnelle… Mais quelles chansons va-t-on retrouver ce soir dans The Voice, avec Abi, Gustine, Antoine Deli et Tom Rochet ? Pour le moment, rien n’a encore été dévoilé, mais cette finale de The Voice sera très particulière par rapport aux autres saisons que l’on a pu voir par le passé. En effet, il semblerait que toutes les prestations des candidats de cette année aient déjà été enregistrées, bien que les téléspectateurs pourront voter pour la meilleure prestation en direct.

On imagine que cela pourrait légèrement tuer le suspens pour les candidats, qui doivent d’ores et déjà savoir si leur prestation était réussie ou ratée… Mais alors que la finale de The Voice sera diffusée dans les prochaines heures, Pascal Obispo, un des jurys de cette année, a quant à lui trouver le moyen de faire le buzz !

Pascal Obispo (The Voice) : il fait le buzz avec sa nouvelle chanson “J’ai compté” qui sort aux portes de la finale de The Voice !

On peut dire que cette année, tout sourit à Pascal Obispo ! En effet, alors que son candidat Abi est le chanteur favori des téléspectateurs cette année, Pascal Obispo aurait bien tort de ne pas en profiter !

On ne sait pas si cela est vraiment dû au hasard du calendrier ou pas, mais Pascal Obispo sort un nouveau single intitulé “J’ai compté” !

Sa chanson, qui a été écrite pendant le confinement, est en tout cas très actuelle, c’est le moins que l’on puisse dire. Le chanteur, qui s’est confié au micro de France Bleu Paris dans l’émission de Laurent Petitguillaume « Côté Culture, comptez sur nous », a révélé que sa chanson s’adressait essentiellement aux personnes qui pouvaient se sentir seules.

Une attention particulière qui devrait faire plaisir à toutes celles et ceux qui ont passé le confinement dans des conditions difficiles en ayant ni famille ni amis sur lesquels compter. Au micro de l’émission de radio, il s’est confié et a avoué s’être lui aussi senti très seul par le passé dans une partie de sa vie. Mais c’est avant tout un message très encourageant qu’il a partagé : il précise que si on ne fait rien, il ne se passera rien ! Est-ce un message caché pour son candidat Abi, qui est le favori de The Voice cette année ? On ne peut qu’espérer que cela lui portera chance pour ce soir !