Lara Fabian : suite à son arrêt cardiaque, les fans sont très inquiets pour le retour de l’émission The Voice !

Alors que l’émission animée par Nikos Aliagas a été suspendue à cause du confinement, les fans de The Voice sont très inquiets concernant le futur de l’émission !

Lara Fabian : elle prend sa participation à The Voice très à coeur, elle a même suivi les candidats pendant le confinement !

C’est une nouvelle qui avait complètement surpris le public de TF1 et de The Voice que Lara Fabian avait révélé il y a quelques semaines dans une interview exclusive pour un magazine. En effet, la belle chanteuse que l’on a pu retrouver récemment sur Instagram dans un magnifique baiser sur la bouche à Eva Longoria, Lara Fabian a fait des révélations très surprenantes concernant l’émission de The Voice.

Comme cela avait été communiqué par la production de l’émission mais également par l’animateur star de TF1 Nikos Aliagas, la diffusion de l’émission était suspendue pendant quelques temps à cause de la crise sanitaire du coronavirus. Il était en effet bien trop risqué de réunir le public, les candidats, et bien entendu le jury, pour cette émission de variétés que de nombreux téléspectateurs apprécient. Mais malheureusement pour les jurys de l’émission, la situation tombait vraiment au plus mal, car cela les empêchait de coacher leurs élèves et donc d’effectuer leur rôle dans l’émission de The Voice qui fait un carton sur TF1 !

Pour autant, il semblerait que Lara Fabian ait trouvé la parade pour coacher ses élèves pendant la période de confinement. Mais pas d’inquiétude, la chanteuse n’a pas eu besoin de braver le confinement pour rencontrer ses candidats et leur faire passer de nouvelles auditions. Il n’en est en fait rien, puisqu’elle a avoué dans une interview être restée en contact avec ses élèves pour leur donner des leçons à distance, grâce à un outil de téléconférence très populaire. En effet, on a pu remarquer que depuis le confinement ces logiciels comme Zoom ou Google Meet font un véritable carton auprès de la population, qui n’en finit plus de les utiliser bien encore après le confinement. Mais cet arrêt brutal de l’émission a fortement inquiété les fans lorsque cela s’est produit : quand les émissions de The Voice vont-elles reprendre ?

Est-ce que la suite de l’émission est menacée pour les années à venir ? Bien que les émissions aient repris, les fans n’ont pas été rassurés quand ils ont en plus appris une bien triste nouvelle pour Lara Fabian…

Lara Fabian : retour son arrêt cardiaque, pourquoi il pourrait provoquer la fin de l’émission The Voice dans les prochaines semaines ?

Depuis que les français sont en confinement, on imagine qu’ils peuvent être très inquiets quant aux règles sanitaires, et on sait que la crise du coronavirus a également fait des dégâts pour de nombreuses émissions. Par exemple, la productrice de Koh Lanta Alexia Laroche-Joubert était revenue sur le surcoût de la finale dû au coronavirus qui s’élève à 60 000 euros ! Concernant Lara Fabian, la chanteuse aurait fait un malaise cardiaque dans une émission où elle a tout raconté qui s’intitule “Accès limité”. La chanteuse explique en effet être passée par des moments très douloureux dans sa carrière, où elle n’arrivait plus à manger correctement. Alors qu’elle fondait à vue d’oeil, sa perte de poids s’est révélée très dangereuse, si bien qu’arrivée à 48 kilos seulement, son corps lui a envoyé un message.

En effet, la chanteuse a réalisé un arrêt cardiaque très dangereux pour sa santé, et les conséquences auraient pu être catastrophiques… Que se serait-il passé si la chanteuse n’avait pas survécu à cet arrêt cardiaque ? On imagine que la star a bien échappé au pire… Mais c’est sur les réseaux sociaux que certains fans se sont à nouveau inquiétés pour Lara Fabian qui selon certaines personnes paraît bien plus amincie avant. Ils craignent que sa perte de poids ne soit fulgurante comme c’était le cas il y a quelques années.

Pour autant, Lara Fabian n’a pas répondu ni communiqué sur le sujet, et on peut dire que pour le moment la chanteuse se porte plutôt très bien, et les fans ont hâte de la retrouver dans les prochaines émissions !