Lara Fabian : elle a fait un arrêt cardiaque ! La chanteuse a failli mourir ! Découvrez les informations !

La chanteuse canadienne Lara Fabian est très connue en France. Elle est d'ailleurs jury dans l'émission The Voice aux côtés de Pascal Obispo, Marc Lavoine et Amel Bent. Si elle est épanouie et heureuse, la femme de 50 ans a avoué avoir frôlé la mort.

Lara Fabian est une chanteuse belgo-canadienne très réputée en France. Qui ne connait pas sa chanson mythique « Je t’aime » ? Elle a enchaîné les succès musicaux et fait même une carrière dans des jeux télévisés.

Elle a participé à The Voice 2018 et The Voice 2019 pour la version Québécoise en tant que jury. Elle fait désormais partie du jury de The Voice 2020 France composé de Pascal Obispo, de Marc Lavoine et d’Amel Bent.

Lara Fabian : elle a frôlé la mort avec une crise cardiaque

Sa carrière semble parfaite et sans embûche. De plus, elle n’a pas trop été médiatisée dans la presse pour des polémiques comme le sont souvent les stars. Pourtant, derrière tout ça, Lara Fabian a souffert et elle a même failli mourir. Comme quoi, la célébrité n’octroie pas forcément le bonheur !

C’est lors d’une émission québécoise « Accès limité » qu’elle a révélé le calvaire qu’elle a vécu. Elle a expliqué qu’elle est tombée dans l’anorexie (elle avait de vrais troubles alimentaires) à cause des critiques incessantes qu’elle recevait sur son poids. « C’est allé jusqu’à 47-48 kilos. Je me suis cachée, je n’étais qu’une face avec deux yeux » a-t-elle confié.

Cette perte de poids énorme a été un choc pour son corps. Il n’a pas tenu le coup et son cœur non plus : la chanteuse donc fait un arrêt cardiaque ! « À un moment, j’ai fait une crise cardiaque. Je suis tombée parterre. Mon cœur ne tenait plus le choc. » a-t-elle révélé. Elle a donc frôlé la mort…

Lara Fabian se confie : critiquée, elle n’arrivait plus à manger et pesait 48 kilos !

Elle n’arrivait en fait plus à s’alimenter correctement, comme dégoûtée par la nourriture. Elle faisait un rejet qu’elle n’arrivait pas à dépasser. Elle ne se rendait pas compte qu’elle mettait à se point en danger sa santé et est donc tombée à un poids alarmant.

Heureusement, Lara Fabian a décidé de se reprendre en main et de recommencer à manger, même si c’était difficile. Petit à petit, elle a réussi à s’accepter et à manger avec plaisir.

« Je me sens enfin en paix avec moi-même. C’est au-delà d’une réconciliation, qui surviendrait après une lutte avec mon corps. C’est mon état d’âme en général. Ma relation avec mon corps est devenue beaucoup plus simple »

Cet événement a failli mettre fin à sa vie mais c’est aussi un grand déclic qu’a eu la chanteuse. Elle sait aujourd’hui que sa santé est plus importante que les critiques liées à son apparence. De plus, elle savait que si elle souhaitait avoir des enfants un jour, il fallait qu’elle prenne du poids. Sa fille Lou est née quelques temps après, en très bonne santé !

Lara Fabian : même les stars sont sensibles aux critiques !

Lara Fabian est le parfait exemple pour montrer que tout le monde peut être très sensible aux critiques. Malgré sa carrière florissante, elle souffrait des critiques qui l’ont amenée à arrêter de manger pour perdre du poids. Les mots sont donc très durs à entendre, célébrités ou pas. Aujourd’hui, les internautes peuvent être impitoyables sur les réseaux sociaux sans se rendre compte de l’impact qu’ils ont sur les gens.

Les critiques sont souvent faite sur le physique et toutes les stars y passent. Iris Mittenaere, ancienne miss France et miss Univers, a également été critiquée sur son physique. En effet, plusieurs personnes lui ont dit qu’elle était trop maigre et qu’elle faisait l’apologie de l’anorexie.

La jeune femme a alors poussé un coup de gueule sur Instagram en expliquant qu’elle avait toujours eu du mal à prendre du poids. Désormais, elle s’accepte et a adopté une alimentation saine ainsi qu’une routine sportive adaptée à ses objectifs.

Lara Fabian : elle s’accepte comme elle est et elle a enfin trouvé la paix

Lara Fabian est dans la même optique. Elle a réussi à accepter son corps avec ses qualités et ses défauts. Elle comprend désormais qu’il ne faut pas se dénigrer et elle a appris à s’aimer telle qu’elle était. La chanteuse met en avant cette acceptation de soi et la paix qu’elle a retrouvé dans sa vie. Elle ose se montrer sans maquillage sur les réseaux sociaux et assume pleinement ses rides. Elle explique à ses abonnés qu’il faut faire preuve de bienveillance.