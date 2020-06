Koh Lanta : Pholien critique Claude sur Twitter, les internautes ne comprennent pas

Rarement une saison de Koh Lanta aura autant déchaîné les passions. S’il y a bien une émission qui peut remercier le confinement, c’est bien celle-ci. Après un départ mitigé (les audiences, loin d’être honteuses, n’étaient pas dignes du programme), les mesures de confinement ont donné des ailes au programme.

Plus de 6 millions de personnes chaque semaine regardent avec plaisir l’émission, et la commentent en masse sur les réseaux sociaux. Cela va parfois trop loin – notamment en ce qui concerne les menaces – mais prouve l’intérêt que le programme parvient toujours à provoquer.

Claude grand gagnant de l’épreuve d’orientation

Ne serait-ce pas un peu prévisible ? 17 victoires en trois participations, voilà les chiffres extraordinaires que Claude peut écrire noir sur blanc sur son CV Koh Lanta.

En compétition avec Moussa, Naoil, Inès et Alexandra pour la terrible et redoutée épreuve d’orientation, le grand favoris des téléspectateurs n’a rien perdu de sa superbe. Mieux encore, il est arrivé en tête, trouvant le graal, le fameux poignard, après plus de deux heures de recherche.

C’est rassuré et heureux qu’il a rejoint Denis Brogniart au bord de la plage, satisfait de rajouter une nouvelle victoire à sa liste pourtant déjà impressionnante.

Claude aide Alexandra et Moussa pendant l’épreuve

Les règles de l’orientation sont simples. Ils sont cinq, mais seuls trois poignards peuvent être trouvés. Ils se trouvent à proximité de trois zones données sur une carte.

Pour éviter les embouteillages, Claude a choisi de se diriger vers la zone la plus éloignée de la plage. Et il a eu raison. Après avoir tenté la zone la plus proche (mais déjà trouvée par Inès et Naoil), Moussa et Alexandra se sont dirigés vers une autre zone.

Mais ils se sont perdus et sont trouvés vers celle de Claude qui, agacé de les voir venir vers lui, les a aidé pour qu’ils se retrouvent. Mais le sens de l’orientation de Moussa et Alexandra n’étaient définitivement pas au rendez-vous, ce qui a eu le don d’agacer Claude qui s’est même proposé de guider Alexandra après qu’il ait trouvé sa balise.

Mais pour Pholien sur Twitter, cet acte rime plus avec stratégie que générosité.

Le candidat Pholien, ex rouge, est actif sur les réseaux sociaux et comment chaque vendredi les émissions.

Il s’était gentiment moqué d’Inès qui semblaient découvrir des fruits tels que les oranges, les kiwis et les ananas. Mais aujourd’hui, il s’attaque à Claude alors que le héros est soutenu par la quasi totalité de Twitter.

Il a en effet écrit les mots suivants : « Quand tu « aides » tout le monde pour être certain de rester seul sur ta balise« .

Le candidat sous-entend ici que l’aide de Claude n’était pas guidée par sa générosité mais uniquement par sa volonté de gagner. Mais n’est-ce pas cela tout simplement le but de l’émission ? L’usage des guillemets pour le mot « aide » n’a pas du tout plu aux internautes qui lui ont fait savoir.

Quand tu « aides » tout le monde pour être certain de rester seul sur ta balise 😅 — Pholien Koh Lanta (@Pholienkohlanta) May 29, 2020

Pour les internautes, Pholien est jaloux de Claude

Pholien semblait avoir toutes les qualités requises pour faire parti des meilleurs de cette édition de Koh Lanta. Sportif et stratège, il aurait pu aller très loin. Mais il a été éliminé après la réunification.

Pour les internautes, Pholien serait juste jaloux des capacités de Claude qui montre à chaque épisode qu’il est l’aventurer le plus complet. Car outre ses talents indéniables pour les épreuves (qu’elles soient sportives, d’équilibre, de réflexion…) il est aussi un fin stratège.

Or pour gagner Koh Lanta, il faut la jouer malin. Et les internautes ne comprennent pas ce Tweet de Pholien envers Claude et l’accusent donc d’être tout simplement jaloux du héros à qui tout réussi.

Certains vont jusqu’à dire ironiquement que Pholien est le double masculin d’Alexandra à qui ils ont collé l’étiquette de « seum » également depuis qu’elle a voté contre Sam au conseil car il lui avait cassé sa flèche.

Pholien y réfléchira sans doute à deux fois désormais avant de tweeter sur Claude car le héros fait l’unanimité. Et s’il y a bien un candidat qui mérite de gagner selon les internautes, c’est bien lui. Pour cela, il lui faudra d’abord remporter l’épreuve des poteaux. Une formalité pour le héros ? Fort possible. Réponse vendredi prochain.