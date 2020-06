Julien Bert veut un enfant avec Hilona, mais pas elle ? Il partage une photo qui sème le doute

Le jeune homme file le parfait amour avec Hilona depuis Les Princes et Princesses de l'Amour et semble vouloir fonder une famille avec elle.

On le sait, les couples en télé-réalité se font et se défont. A chaque nouvelle saison, un nouveau couple se forme et ne dure la plupart du temps que le temps du tournage. Réelle amourette ou volonté de faire le buzz ? Difficile à dire, mais il serait difficile pour n’importe quel fan de ces programmes télévisuels de lister le nombre impressionnant de couples qui n’auront pas duré.

Trouver l’amour en télé-réalité, c’est possible

Certains prouvent cependant qu’il n’y a pas de mauvaise manière de trouver l’amour et qu’il est tout à fait possible de trouver sa moitié dans le cadre d’une émission de télé-réalité.

Nabilla et Thomas en sont un des exemples les plus frappants. Les deux jeunes mariés, parents de Milann – prénom donné en hommage à la ville italienne où ils se retrouvaient en secret après que Nabilla ait poignardé son compagnon – se sont rencontrés sur le tournage des Anges de la télé-réalité.

Et depuis, malgré les bas provoqués par l’intensité de leur relation, ils filent toujours le parfait amour. Ils vivent désormais à Dubaï, ville où ils élèvent leur enfant.

L’amour en télé-réalité : le buzz avant tout ?

Mais pour beaucoup de téléspectateurs, les histoires d’amour ne sont généralement pas prises au sérieux, les candidats cherchant souvent dès le premier jour de tournage à trouver leur moitié. On le sait, être en couple dans une émission génère le buzz et les participants l’ont bien compris.

Il n’y a qu’à voir le buzz occasionné par la relation entre Milla et Nacca durant le tournage des Marseillais vs Le reste du monde. Les deux candidats se mettent ensemble après plusieurs de tournage, alors que la jeune femme était vraisemblablement en couple à l’extérieur avec un certain Mujdat.

Lorsque le garçon est arrivé dans l’aventure pour retrouver sa belle, les téléspectateurs se sont délectés de la confrontation, bien que persuadés que celle-ci était scénarisée et prévue depuis le début. A force de provoquer et constamment rechercher le buzz, les candidats ne sont plus pris au sérieux pour les internautes.

Julien Bert enfin sérieux avec Hilona ?

Il y a cependant un couple relativement récent qui fait l’unanimité auprès des internautes. Julien Bert et Hilona affiche un parfait amour depuis de longs mois et font rêver leurs fans. Les deux amoureux se sont mis en couple lors des Princes et Princesses de l’amour et le jeune femme semble changer pour les beaux yeux de sa belle.

Le jeune homme est connu pour être un coureur de jupon et avait participé à La villa des coeurs brisés pour faire évoluer son comportement de séducteur, infidèle. Et il semblerait que ce soit finalement sa rencontre avec Hilona qui ait tout changé en lui.

Julien Bert veut une famille avec Hilona

Le jeune homme semble si sérieux et amoureux de sa compagne qu’il aimerait devenir papa. Ils ne seraient pas les premiers parents de la télé-réalité puisque Jessica et Thibault ou encore Julien et Manon goutent déjà aux joies de l’éducation.

Mais il semble prêt à passer ce cap ô combien significatif et important dans une relation...au contraire d’Hilona ? Possible, puisqu’il a partagé sur Instagram un montage humoristique montrant la belle candidate guère convaincue par l’idée de devenir mère à son tour. Est-ce parce qu’elle ne se sent pas prête ou tout simplement car elle considère qu’ils ne sont pas ensemble depuis assez longtemps ? Mystère. Mais le jeune homme préfère visiblement en rigoler et aborder cela avec humour.

Le bad buzz autour des enfants de stars de télé-réalité

Lorsqu’une personnalité issue de la télé-réalité annonce sa grossesse, deux axes sont possibles. Jessica Thivenin par exemple a décidé de ne rien cacher aux internautes de son enfant, mais contrôle parfaitement ce qu’elle souhaite montrer.

Au contraire de Jazz par exemple, ou Manon Marsault, qui ont créé des comptes Instagram dédiées à leurs enfants. Des décisions qui choquent les internautes qui les accusent d’utiliser leurs enfants pour générer du profit et de ne pas les élever convenablement puisqu’ils grandissent avec une certaine notoriété.

Le débat est large, sans fin et finalement, chacun est libre de gérer son éducation comme il le souhaite. Mais a priori, ce n’est pas demain que Hilona annoncera l’heureuse nouvelle, au grand damn de Julien, visiblement prêt à être papa à son tour.