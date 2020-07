Incroyable Talent : surprise ! Voici le nom du remplaçant de David Ginola à la présentation de l’émission de M6…

On le savait, David Ginola ne sera plus à la présentation de « La France a un incroyable talent » la saison prochaine. Ce vendredi, c’est le site d’actualité de Jean-Marc Morandi qui a annoncé la nouvelle : Karine Le Marchand sera la nouvelle présentatrice du jeu.

Une promotion en interne

Le changement n’est pas si drastique pour M6 qui a privilégié ses talents internes. Karine Le Marchand, présentatrice phare de la chaîne, est un choix malin. En effet, l’animatrice connait très bien les équipes de production de « La France a un incroyable talent », qui produisent aussi « L’amour est dans le pré ». Une émission que Karine Le Marchand présente depuis maintenant 10 ans.

Un retour en plateau

Grande gagnante du départ de David Ginola, Karine Le Marchand retrouve la présentation en solo. Si la présentatrice de 51 ans présente déjà « L’amour est dans le pré », elle passe d’une émission enregistrée à un plateau de télévision. Deux exercices bien différents que Karine Le Marchand connait déjà et maîtrise à la perfection. Pourtant, il s’agit bien du grand retour de l’animatrice en plateau, qu’elle n’avait pas pratiqué depuis 2013 avec depuis 2013 dans l’émission « Un air de star ».

Le retour d’une femme aux commandes

La présentation de « La France a un incroyable talent » ne cesse donc de changer de main. Depuis la création du concours de télévision il y a 14 ans, de nombreux présentateurs et présentatrices se sont succédés, passant d’une seule personne à un duo, pour ensuite revenir à un présentateur solo. Karine Le Marchand sera donc la deuxième femme à présenter cette émission en solo depuis Alexandra Sublet. L’animatrice de TF1 avait présenté les trois premières éditions de l’émission.

Les présentateurs successifs :

Alexandra Sublet (2006 – 2009)

Alex Goude et Sandrine Corman (2009 – 2013)

Alex Goude et Louise Ekland (2014)

Alex Goude (2015)

David Ginola (2016 – 2020)

David Ginola beaucoup trop cher pour M6

Si Karine Le Marchand remplace donc David Ginola, c’est pour une raison bien précise. En effet, l’ancien footballeur professionnel n’aurait pas été reconduit pour des raisons financières, David Ginola coûtant trop cher. C’est Le Parisien qui a dévoilé l’information, avec ces mots : « Vu le contexte économique, il était devenu hors de prix. D’autant plus que David se déplaçait avec cinq personnes de son staff et demandait à être logé au Bristol« . Les chaînes ayant perdu beaucoup d’argent suite à l’épidémie de la COVID-19 et les mesures de confinement (les revenus publicitaires ont chuté drastiquement), le budget alloué au présentateur du show a donc été réduit.