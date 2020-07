L’ultime épisode de qualification du spin-off « La bataille du jury » a rendu son verdict. Ce mardi 7 juillet 2020, Hélène Ségara, Marianne James, Éric Antoine et Sugar Samy ont vu s’opposer leurs derniers candidats en lice pour la finale.

Un premier duel et beaucoup de talents

Pour cet épisode, quatre nouveaux duels ont donc mis le jury à rude épreuve. À commencer par le duel entre deux candidats issus de la saison 13 de « La France a un incroyable talent ». Les téléspectateurs ont pu profiter d’un numéro de danse de la troupe choisi par Sugar Samy : RB Dance Campagny. Face à cette chorégraphie (en claquette) sur Michael Jackson, Hélène Ségara avait sélectionné un duo d’acrobates : Katya et Nikita, deux enfants de 8 et 11 ans. Un combat finalement remporté par RB Dance Compagny.

Un tour de magie incroyable !

Autre duel, autre ambiance ! Pour le deuxième duel de la soirée, Sugar Samy et Marianne James ont respectivement décidé de faire s’affronter Farès et Les French Twins. Un duel entre un jeune rappeur et un duo de magiciens. Les French Twins, qui ont remporté cet affrontement grâce au public, ont proposé un numéro de magie inédit, en faisant apparaître des dalmatiens (oui vous avez bien lu) et… l’humoriste Bouder ! De quoi effectivement remporter tous les suffrages.

Du mystère et beaucoup d’émotions

Le troisième duel de la soirée était pour le moins étrange. Éric Antoine avait décidé de faire appel à son candidat mystère : Tape Face. Un homme mystérieux, c’est le moins que l’on puisse dire, spécialisé dans le mime et de toute évidence, venant d’un autre monde. Un monde qui n’a pas fait le poids face à l’univers de Rémi Martin, ce candidat finaliste de la saison 13, qui a impressionné tout le monde avec son numéro d’acrobate plein de poésie.

La danse, encore et toujours

La dernière bataille de l’émission opposait quant à elle les candidats d’Hélène Ségara et Marianne James. Les danseurs Jessie et Vivian d’un côté, qui ont proposé une interprétation de la rupture avec beaucoup d’émotions, et les danseurs Red Devils. La troupe de Marianne James, tout droit venue d’Afrique du Sud a conquis le plateau avec sa bonne humeur et sa danse festive, devenant ainsi le dernier candidat qualifié.

Les duels de la finale enfin dévoilés

En fin de soirée, il était donc temps de connaître les duels de la finale. C’est par tirage au sort, effectué en plateau par David Ginola, que les duels ont été désignés. « Qui dit tirage au sort, dit tout est possible, même des duels de la même équipe » a-t-il prévenu, anticipant de possibles duels entre candidats d’une même équipe. Et c’est effectivement ce qu’il s’est passé, Éric Antoine et Marianne James ont vu deux talents de leur équipe respective être sélectionnés pour s’affronter. Une « autodestruction » comme l’a tristement dit Marianne.

Dakota et Nadia, ( Sugar Sammy) VS Roman et Cécile, de (Éric Antoine) VS Roman et Cécile,



Les French Twins (Marianne James) VS les Red Devils (Marianne James)

Les Berywam (Éric Antoine) VS Thomas Boissy . (Éric Antoine)

Rémi Martin, (Marianne James) VS RB Dance Company ( Sugar Sammy)

Jean-Baptiste Guégan (Éric Antoine) VS Kenny Thomas (Hélène Ségara ) . Kenny Thomas

Duo Maintenant (Hélène Ségara ) VS Ben Blaque ( Sugar Sammy) . Ben

Ces six duels seront à retrouver mardi prochain, le 14 juillet, jour de fête nationale. Une journée spéciale pour connaître l’incroyable talent de la France.