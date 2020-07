David Ginola quitte La France a un incroyable talent : on sait pourquoi !

Le mercato télévisuel débute. Les chaînes préparent leur rentrée et les contrats sont discutés. PureMédias apportait une nouvelle qui en avait surpris plus d’un – et qui a été par la suite confirmée par Le Parisien – celle du départ de David Ginola du groupe M6.

L’ancien footballeur s’est en effet réorienté vers la télévision, non sans succès, lui qui présente La France a un Incroyable Talent depuis 2016.

David Ginola : le succès d’une reconversion professionnelle

Pour les fans de football, David Ginola est avant tout un footballeur reconnu qui a évolué en Ligue 1 et Premier League, en plus d’être appelé en Équipe de France. Le joueur a défendu les couleurs de la France entre 1992 et 1994, le temps de 17 sélections.

Mais la carrière des footballeurs professionnelles finit généralement tôt, et nombre d’entre eux continuent de travailler dans le milieu, à l’image de Zinedine Zidane, entraîneur pour le Real Madrid. Mais David Ginola était intéressé de son côté par la comédie, et il a décidé de suivre ses rêves.

David Ginola : acteur avant d’être animateur

L’ancien professionnel suit alors une formation d’acteur à la Royal Academy of Dramatic Art à Londres, ce qui lui permet notamment d’obtenir son premier rôle dans Mr Firecul (Jade Carmen, 2004). Il s’essaye également au doublage, lui qui a prêté sa voix à Jacques, la crevette dans Le Monde de Nemo, le film d’animation à succès de Pixar.

Après avoir notamment participé à un épisode des Feux de l’amour, il intègre le casting de Danse avec les stars. Aux côtés de Silvia Notargiacomo, il termine troisième de la compétition, signe flagrant de sa popularité. Il fait ses armes dans la présentation en étant le co-présentateur en 2013 d’une émission de football (TalkSPORT). De 2013 à 2016, il présente également l’émission Match of ze day.

Son expérience lui permet d’être totalement à l’aise en tant que présentateur de La France a un incroyable talent. Si sa nomination en a surpris plus d’un, le footballeur a fait taire les mauvaises langues et a su convaincre même les plus sceptiques. Depuis quatre ans, il anime avec sa bonne humeur l’émission, se montrant très complice avec le jury.

David Ginola quitte M6

Mais toutes les bonnes choses ont une fin et nous apprenions la fin du contrat entre David Ginola et M6. Aujourd’hui, nous sommes en mesure de vous en annoncer les raisons. Il semblerait que ce soit l’aspect financier qui ait finalement entraîné ce départ, David Ginola coûtant trop cher.

C’est Le Parisien qui a dévoilé l’information, avec ces mots : « Vu le contexte économique, il était devenu hors de prix. D’autant plus que David se déplaçait avec cinq personnes de son staff et demandait à être logé au Bristol ».

Les chaînes ayant perdu beaucoup d’argent suite à l’épidémie de la COVID-19 et les mesures de confinement (les revenus publicitaires ont chuté), on peut comprendre qu’elles réfléchissent selon une logique économique.

L’ensemble du jury de retour

Si David Ginola quitte l’émission, ce ne serait vraisemblablement pas le cas de Marianne James, Hélène Ségara, Eric Antoine et Sugar Sammy. Les quatre membres du jury seront a priori de retour, eux qui sont actuellement à l’antenne dans La Bataille du Jury.

Si les audiences sont stables, au-dessus de 2 millions de téléspectateurs, cette variante de l’émission rencontre cependant un succès moindre. Pas de quoi enlever la bonne humeur des membres du jury, ni leur envie de se retrouver pour découvrir de nouveaux talents.

On ignore encore qui remplacera David Ginola, mais Le Parisien explique que la chaîne souhaiterait apporter « un nouveau souffle » à l’émission. La chaîne va-t-elle se tourner vers un présentateur jeune et peu connu ou préfèrera-t-elle assurer ses arrières en embauchant une personnalité déjà bien connue du grand public ?

On ne manquera pas de vous tenir informer dès que nous en apprendrons plus. En attendant, vous pouvez retrouver David Ginola une dernière fois, chaque mardi soir sur M6, dans La France a un incroyable talent – la bataille du jury. Et que les fans de l’ancien footballeur professionnel se rassure, nous le reverrons sans doute très prochainement sur un écran de télévision.