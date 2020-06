Karine Le Marchand s’offre un mini-short : photo choquante pour les fans

Karine Le Marchand fait du sport en mini-short sexy !

C’est une photo qui a dû affoler plus d’un fan lorsque l’animatrice de M6 a publié cette photo sur son compte Instagram.

Alors que les mesures de confinement sont désormais levées, tout le monde est libre de faire du sport librement à l’extérieur (en zone verte selon la couleur de département). Mais pourtant, c’est en direct de chez elle que Karine Le Marchand semble faire du sport !

“Deconfinement J1”

En effet, sur son compte Instagram, elle a publié une photo avec l’inscription “Deconfinement J1” et l’inscription “Bon courage à tous”. Sur cette photo où on peut la voir en mini-short sur un tapis de course en train de faire du sport, la star de M6 se trouve dans son appartement.

Ses fans apprécieront la photo plus particulièrement : on peut en effet apercevoir ses jambes dénudées mais aussi le haut de son corps… elle ne porte même pas de t-shirt ! Malheureusement pour les fans les plus invétérés de Karine Le Marchand, rien ne dépasse sur la photo, ils devront donc faire appel à leur imagination s’ils en veulent plus !

Mais ce n’est pas la seule chose que la communauté de l’animatrice a pu remarquer sur cette photo… en effet, la pièce où elle fait son sport est complètement en désordre ! C’est même un véritable foutoir !

Un contraste étonnant, alors qu’on sait que Karine Le Marchand vit dans des conditions plutôt bonnes, elle a partagé un live dans son appartement il y a quelques jours à peine…

Karine Le Marchand ne peut plus animer d’émission : elle fait des lives avec sa communauté !

On ne compte plus les animateurs, journalistes, humoristes, ou encore chanteurs qui ont réalisé des live avec leur communauté pendant le confinement, cherchant à ne plus être seul pendant cette période de crise sanitaire du COVID19. Et c’est également le cas de l’animatrice de M6 Karine Le Marchand qui avait proposé à ses fans de discuter en direct avec elle sur son compte Instagram :

“Vous vous connectez, et je vous prends au hasard, une fille, un garçon en alternance, on papote, les gens peuvent vous découvrir et vous contacter … Ça vous dirait ?”

L’idée de l’animatrice a très bien fonctionné et elle a eu de nombreux retours de ses fans qui voulaient rentrer en contact avec elle !

Mais malheureusement, cela s’est rapidement retourné contre elle, quand elle a pu voir que certains de ses followers trouvaient que l’appartement dans lequel vivait l’animatrice était complètement indécent, qualifiant même son habitation de véritable “palace”.

En tout cas, on ne peut certainement pas en dire autant de la salle où elle réalise son sport quotidien, qui a plutôt l’air d’un véritable cagibi et non d’un palace princier !

Comme Karine Le Marchand, les stars se remettent au sport après le confinement !

Un sondage montrait récemment que les français avaient pris en moyenne 2 kilos pendant le confinement : est-ce que ce serait le cas de Karine Le Marchand, qui devrait donc se remettre au sport pour perdre ses kilos en trop ? L’animatrice ne l’a pas confirmé, mais d’autres stars internationales et françaises ont publié leurs séances de sport pendant le confinement pour ne pas se laisser aller.

Parmi elles, on peut par exemple mentionner l’ancienne Miss France de 2002 Sylvie Tellier, qui avoue elle-même avoir mangé “trop de gâteaux” et qu’elle est “trop lourde”, se plaignant même de ne pas avoir réussi à faire du sport de toute la semaine !

On ne peut qu’espérer que la fin du confinement aide les personnalités et l’ensemble des français à se remettre sérieusement au sport, car l’été pointant bientôt le bout de son nez, les beaux jours devraient arriver d’ici peu de temps ! En attendant, nous avons tous hâte de voir les photos et les vidéos de la prochaine séance de sport de Karine Le Marchand, qui on l’espère sera encore en mini-short pour notre plus grand plaisir !

Vous pourrez notamment retrouver Karine Le Marchand sur M6 dans la nouvelle saison de l’Amour est dans le pré. C’est un programme très apprécié qui permet de découvrir la vie des agriculteurs et des agricultrices qui n’est pas toujours simple.