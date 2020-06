Brigitte Macron : elle va aller à l’hôpital pour se faire opérer ! S’agit-il d’une chirurgie esthétique ?

Brigitte Macron est très active dans la carrière politique de son mari. Pourtant, elle ne répondra pas physiquement à l'appel de Londres et on vous dit pourquoi !

Le 18 juin, Emmanuel Macron célébrera l’appel du Général De Gaulle aux côtés du prince Charles et de son épouse, Camilla. Mais Brigitte Macron pourtant habituée des célébrations de ce genre ne l’accompagnera pas. En effet, elle va rester en France pour subir une intervention chirurgicale prévue il y a déjà bien longtemps…

Brigitte Macron : elle ne participera pas à la célébration londonienne aux côtés du Prince Charles et de Camilla

Ce ne sera pas la première fois que la Première Dame manquera un rendez-vous avec la famille royale d’Angleterre ! Elle devait également voir Meghan Markle et le Prince Harry aux Invictus Games, des jeux paramilitaires, début mai. Cet événement a bien entendu été annulé en raison de la pandémie touchant le monde entier.

Elle a pourtant vu Charlène de Monaco, Letizia d’Espagne et Mary de Danemark. Aurait-elle quelque chose comme Camilla ? Absolument pas, elle n’a pas eu le choix que de ne pas être présente. En effet, Brigitte Macron devait se faire opérer des yeux fin mars mais cette date a été repoussée à cause du coronavirus. Son opération de la rétine aura donc lieu en juin, au même moment. Respectant beaucoup Camilla, Brigitte Macron a tenu à l’appeler pour lui apprendre la nouvelle en personne.

Les deux femmes ont ensuite discuté pendant une heure au téléphone, entre midi et deux :

la Première Dame n’a pas manqué de présenter ses condoléances à la duchesse pour les nombreux décès britanniques liés au coronavirus…

Brigitte Macron a témoigné tout son respect à Camilla pour son engagement auprès du personnel soignant, contre les violences domestiques et pour ses lectures pour les plus jeunes

Les deux femmes ont convenu de se voir prochainement

L’ancienne professeur de français entretient donc de bonne relation avec l’épouse du Prince Charles !

Brigitte Macron : son opération de la rétine est planifiée depuis longtemps

Dans tous les cas, elle se fera opérer des yeux prochainement. Elle souhaite garder toute sa bonne forme pour continuer d’accompagner son mari dans son parcours politique et dans les moments difficiles. C’est la première fois qu’un président a une femme beaucoup plus âgée que lui et cela ne fait pas l’unanimité.

Leur écart d’âge a fait (et fait toujours) jaser les français et les critiques dépassent même l’hexagone. Certaines célébrités se sont permises de faire des remarques sur le physique de Brigitte Macron, à l’instar du Président brésilien Jair Bolsonaro et de son ministre de l’économie, Paulo Guedes.

Pour rappel, un internaute brésilien a publié un photomontage faisant la comparaison de Brigitte Macron et de la première dame du Brésil, Michelle Bolsonaro. Le compte officiel du chef de l’Etat aurait commenté « Ne l’humilie pas, mec lol ». Paulo Guedes se serait quant à lui carrément permis de dire que la Première Dame français était « vraiment moche ».

Suite à cette affaire, l’épouse d’Emmanuel Macron a reçu une vague de soutien. Les français l’ont soutenue, même ceux qui n’avaient pas voté pour son mari, indignés par l’irrespect qu’elle a subi.

Brigitte Macron : souvent critiquée pour son physique et son âge

Brigitte Macron est donc souvent attaquée pour son physique (des comparaisons avec Melania Trump ont également été faites) et pour son écart d’âge avec Emmanuel Macron. Il y a moins de commentaires concernant l’écart d’âge de Donald Trump et de sa femme (24 ans).

En 2019, plusieurs sources ont révélé que Brigitte Macron aurait eu recours à la chirurgie esthétique. Elle aurait passé trois heures dans un bloc opératoire, sous anesthésie générale, dans le but de sembler plus jeune.Toujours en 2019, elle avait également fait une chute en virée en bateau, ce qui lui a valu un bras en écharpe. Cette blessure a été très médiatisée et son attelle avait surpris les français.

La femme d’Emmanuel Macron repart une nouvelle fois à l’hôpital pour une chirurgie ophtalmologique. On peut le remarquer au travers de ses interventions, elle a du mal à lire sans ses lunettes. Afin d’éviter que sa vue ne baisse pour de bon, elle préfère se faire opérer et laisser derrière elle ses problèmes de vue. En tant que Première Dame, elle fait tout ce qui est en son pouvoir pour aider son époux dans son rôle de Président.