Brigitte Macron part en guerre avec une tenue peu adaptée à la situation !

Les Français ont pu jongler avec leur pyjama pendant de longues semaines, l’élégance avait été mise de côté au profit du confort, mais Brigitte Macron a-t-elle agit de la même façon ?

Difficile d’imaginer la Première Dame en nuisette tout au long de la journée en tentant de se trouver une occupation à l’Élysée alors que son mari à savoir Emmanuel Macron tentait de trouver une solution pour sortir de cette situation dramatique.

Elle a donc décidé de prendre la poudre d’escampette sans oublier son indispensable masque.

Brigitte Macron se fait plaisir en talons

Lorsque vous avez été confiné pendant de longues semaines, difficile d’envisager la suite sans cette petite boule au ventre. Toutefois, Brigitte Macron a décidé de s’accorder un petit plaisir. En effet, elle a dévoilé des talons relativement hauts pour la circonstance alors qu’elle portait bien sûr son masque chirurgical. Emmanuel Macron est aussi un bon élève puisqu’il porte cet indispensable accessoire dès qu’il est en public, il avait notamment pu proposer une version sympathique lors d’une visite dans une école.

Brigitte Macron, elle est donc une personne à risque comme de nombreux seniors, mais elle reste la Première Dame.

Elle a donc un planning à tenir et elle a pu enfiler son tailleur, son masque pour repartir en guerre.

La prudence est alors de mise puisque le coronavirus est toujours au rendez-vous et elle a été une très bonne élève pendant près de deux mois.

Dans les colonnes de Paris Match, la femme d’Emmanuel Macron avait affirmé qu’elle n’avait pas mis un seul orteil à l’extérieur.

Son chef de cabinet a donc partagé quelques photos de Brigitte Macron qui semble repartir au front.

En effet, elle était présente dans l’hôpital de Montfermeil et notamment à la blanchisserie. Cette dernière est primordiale puisqu’elle est au coeur de la lutte contre le coronavirus. En effet, les surblouses peuvent ainsi être lavées dans les meilleures conditions afin de les décontaminer au plus vite. Il faut savoir que Brigitte Macron n’est pas forcément étrangère à cette mise en place puisque le soutien de la Fondation des Hôpitaux de Paris Hôpitaux de France a été au rendez-vous.

Brigitte Macron aussi élégante que Bernadette Chirac

La femme de Jacques Chirac s’est retirée puisqu’elle n’est plus à la tête de cette fondation, c’est désormais Brigitte Macron qui est aux commandes. Elle fut également une maîtresse d’école et elle connaît parfaitement les problématiques vécues par les enseignants. Ces derniers ont été contraints de retrouver le chemin de l’école, mais certains établissements sont encore fermés à cause de la propagation du virus qui reste moins virulente que celle identifiée au début de l’épidémie. Brigitte Macron avait donc une tenue classique et digne d’une businesswoman, mais elle avait un rendez-vous important puisqu’il fallait qu’elle participe à une table ronde avec les soignants et la direction de cet hôpital.

Brigitte Macron connaît parfaitement la problématique dans le milieu hospitalier. En effet, il ne faut pas oublier que sa fille travaille dans un tel milieu notamment du côté du Val-de-Marne à Vincennes puisqu’elle est cardiologue. Deux de ses gendres sont aussi au front face à l’épidémie du coronavirus. Le gouvernement a souhaité rappeler que la guerre n’avait pas été gagnée et qu’il fallait toujours être vigilant. Brigitte Macron en déplacement montre que le masque peut finalement être un accessoire de mode et il n’entache pas la tenue.