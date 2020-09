Thierry Adam : Journaliste sportif, il décide de quitter France Télévisions en plein direct pendant le Tour de France !

Alors que la grande surprise a été au rendez-vous pour le classement du Tour de France, en plein direct, c’est Thierry Adam qui décide de partir. Le journaliste sportif était pourtant une figure emblématique pour cette discipline puisqu’il commentait ce rendez-vous depuis 2001. Sur France 2, il a donc pris la parole pour partager sa décision tout en pointant du doigt des désaccords. Ce fut donc l’annonce la plus choquante dans le monde du sport de ce week-end. Il a donc fait ses adieux sans que personne ne comprenne réellement la situation. Les fans de l’émission et du commentateur ont donc compris qu’il ne reviendrait pas.

Thierry Adam évoque son départ de France Télévisions

Du côté de France Télévisions, c’est sans doute le choc après le départ de la présentatrice du JT. En effet, Marie-Sophie Lacarrau débarque au début de l’année prochaine sur TF1 afin de remplacer Jean-Pierre Pernaut à la présentation du journal de 13 heures. C’est désormais Thierry Adam qui a décidé de tirer sa révérence et il a fait ses adieux en direct lors de la présentation du Tour de France 2020 qui sera clairement différent cette année.

Bon par contre @francetvsport pour remplacer Thierry Adam sur la moto nº2 l’année prochaine, on va être très clair : on veut tout sauf Rodolphe Gaudin. #TDF2020 — Rhem’ (@RhemFR) September 20, 2020

Il révèle alors sans que personne ne s’attende à une telle annonce qu’il s’agit de son dernier Tour de France avec France Télévisions .

. Thierry Adam estime que ce ne sera pas forcément le dernier Tour de France, il pourrait alors offrir ses talents de commentateur à une autre chaîne.

Il révèle qu’ils n’étaient plus sur la même longueur d’onde avec France Télévisions et depuis deux ou trois ans, c’était un peu différent.

Il précise que le confinement a également accéléré les choses, mais il pointe tout de même des désaccords avec la chaîne. Ce fut aussi l’occasion pour cet homme de partager quelques moments très importants au cours de sa carrière puisqu’il a tout de même évolué depuis 35 ans aux côtés de France Télévisions. Il met en avant des rendez-vous particuliers avec des cyclistes, des amis, des fans…

Et bien, désolé pour ses haters, mais moi, Thierry Adam, j'aimais bien sur la moto, malgré ses petites erreurs.

C'est un vrai passionné de vélo, qui s'investit personnellement dans le vélo et pas sûr qu'on gagne au change quand on voit ce que donne Gaudin, par exemple. https://t.co/MhGx5v2Esk — Bertrand Guyot (@bguyot1982) September 20, 2020

Une vive émotion en plein direct pour Thierry Adam

Il dévoile alors des moments privilégiés avec Thomas Voeckler, Cédric Vasseur ou encore Laurent Jalabert, et même Bernard Thévenet et Laurent Fignon. Il fait aussi part de sa vive émotion lorsqu’il dévoile le message envoyé par ces trois enfants. En effet, le commentateur n’a pas pu retenir son émotion lorsque ces garçons ont signifié qu’ils étaient fiers de lui. C’est donc une annonce très surprenante, et même choquante puisque Thierry Adam représentait finalement le Tour de France et cette édition de 2020 très particulière à cause du coronavirus sera alors la dernière avec France Télévisions.

"Sacré numéro", "Club des cinq", "Il fait chaud sur la route du Tour", "Le vendéen d'adoption", "Le Tour de France c'est aussi le Tour de LA France". 20 ans de Tour de France pour Thierry Adam tout de même. Ca fera bizarre en 2021. pic.twitter.com/eGbM6oSW4B #TDF2020 — Le Gruppetto (@LeGruppetto) September 20, 2020

Thierry Adam pourra-t-il revenir avec une autre chaîne ? Cela semble possible au vu de son discours. Il faudra alors patienter pour savoir s’il a pu signer un partenariat avec une autre chaîne concurrente. Depuis quelques mois, France Télévisions semble frapper de plein fouet par des départs, des désaccords ou encore des conflits. Une polémique avait déjà vu le jour en décembre dernier lorsque la France avait compris que Patrick Sébastien ne serait pas au rendez-vous pour le Nouvel An. Il y a également eu le départ précipité et le remplacement de Marie-Sophie Lacarrau qui ne pourra pas faire ses adieux en direct à la télévision. Elle s’est alors contentée d’un message sur le web.